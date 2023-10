Santiago Foresi: "Ahora es normal hablar de clown"

Tony Fratello es un personaje histórico dentro del clown local. En los últimos cuatro meses estuvo inmerso en una gira que lo llevó a recorrer festivales por el mundo y, este domingo regresa a Mar del Plata para presentar su espectáculo de humor, acrobacia y malabares para toda la familia a las 17 en el Circo La Audacia, ubicado en jardines de Casa del Mar (Scaglia 5400) en el marco del ciclo "Payasos en el Circo"

Reconocido artista marplatense con formación y más de 25 años de trayectoria, Santiago Foresi encarna a Tony Fratello, un payaso que es mucho más que eso. Que conecta de inmediato con el público por su manejo del escenario (una plaza, un circo, un teatro, la calle), sus constantes guiños humorísticos y sorprendentes trucos que varía constantemente de la mano de sus múltiples recursos: acrobacia, globología, música con instrumentos, malabarismo y más. Antes de la presentacón, habló con 0223.

-Volvés a presentarte en Mar del Plata, ¿qué nos podés adelantar de este show en particular?

-Volver a casa siempre es muy lindo. Traigo de este viaje muchas experiencias y también cambios en el Espectáculo que espero le guste al público. También es importante para mi como Artista Marplatense presentar mi Espectáculo en la Carpa del Circo La Audacia.

Deseo una gran Funcion.

-¿Qué balance hacés de la última gira europea?

-Muy feliz, un balance más que positivo. Pude probar mi espectáculo con muchos públicos diferentes y en diferentes condiciones y situaciones. Fue muy reconfortante recibir mensajes de organizadores invitándome a sus festivales. Creo que año a año uno va cambiando, mejorando pero este año fue muy importante para mí.

-¿Cuáles son las principales diferencias con el público argentino?

-Y, Europa es grande, voy a hablar de una generalidad. Nosotros los argentinos tenemos mucha personalidad, acá el público está muy vivo, activo, reacciona y responde mucho. En cambio -depende dónde- pero allá son más tranquilos. Esa sería una gran diferencia. Otra importante es que el tipo de humor puede ser más sutil y podés hacer otras cosas que van a funcionar igual en la calle. Hay tantas propuestas que eso ayudo mucho a abrir cabezas.

-¿Cómo seleccionas los números que vas a presentar en el show?

-En esta oportunidad voy a presentar el espectáculo con el que viajé pero con unos retoques especiales para el contexto de la carpa. Los lugares donde me presento tienen mucho que ver en el contenido. Por ejemplo, en un festival en Dinamarca no me funcionaba un número del espectáculo que en cambio en Italia la rompía... Hay que estar atento a todo y adaptarse.

-En estos 25 años que llevás haciendo clown, ¿sentís hubo una mayor aceptación por parte del público? ¿Qué cambió y qué creés que todavía falta trabajar en el mundo del clown?

-Sí, creo que sí. Ya es más normal hablar de clown o payasos. Antes se veían payasos en los circos únicamente. El género creció mucho y cambió que hay mucha gente que se animó a ser payaso o clown y que lo puso en un lugar más visible. Yo siento que tengo que trabajar duro para ser mejor payaso y artista. Estaría bueno que existieran miles de espectáculos de clown y miles de contratos y espacios y público que los disfrute.

-¿Qué le recomendarías a alguien que quiere iniciarse en el clown?¿Hay tips para ser un "buen payaso”?

- Le diría que lo haga, que se anime; este mundo loco necesita gente con el corazón fuerte y dispuesto a brindarlo. Los tips están en los cursos, libros, videos, Instagram, Tik Tok... Para mí lo mejor es armar una idea y probarla y ganar o perder. Hay que seguir y no perder el hambre de seguir soñando.