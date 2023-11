"La urgencia en Latinoamérica es que se nos devuelva una chispa de esperanza"

Este fin de semana marplatenses y turistas tendrán oportunidad de disfrutar de "La Matto: una mujer fuera de tiempo", la obra realizada por teatristas españolas, peruanas y argentinas que tuvo su estreno en Cuzco y ahora llega al escenario del Séptimo Fuego los días 11 y 12 de noviembre.

La pieza teatral combina el teatro con la danza y la música para narrar la historia de Clorinda Matto, la escritora peruana que particularmente luchó por las indígenas, en una época caracterizada por la opresión machista, clasista, racista y conservadora y es representada por un equipo creativo compuesto por mujeres, entre las que se destacan la dramaturga y directora española Amaranta Osorio, la compositora y directora argentina Natalia Marcet, y la actriz cusqueña Anahí Aráoz. Antes de a presentación, la directora de la obra y su protagonista hablaron con 0223.

-¿Cómo surge la idea de homenajear a Clorinda Matto?

-A.A: No había conocido a esta mujer más que memorísticamente en el colegio y me plantearon el desafío de hacer una pequeña cosita de ella y cuando conocí su vida no pudo ser pequeña. Era tan importante todo lo que tenía que decirnos ahora que hice una propuesta de 40 minutos, obviamente sola, sin todo lo que tiene esta obra, pero fue como la semillita que me hizo pensar que era importantísimo como Clorinda que tuvo una imprenta donde solo trabajaban mujeres, crear un equipo solo de mujeres y más aún combinar Perú y Argentina que fueron los dos países que fueron la casa de Clorinda para hacerlo.

-N.M: Surge de la necesidad de darle voz y poner su historia en primer plano porque es importante ahora hablar de ella porque sigue siendo la misma lucha. Además, sumando a esto que dice Anahí, cuando Anahí nos convoca, yo no la conocía como argentina, reconozco que no la conocía Clorinda Mato, si bien ella estuvo acá y dirigió una revista, pero a mí me pareció importantísimo visibilizar a una de las tantas precursoras que hemos tenido y que han hecho posible que hoy estemos las mujeres paradas como estamos paradas.

-La conformación del elenco es particular. ¿Cómo se creo este colectivo artístico internacional?

-A A: La idea original que yo tenía era combinar a mujeres de Perú y de Argentina. Entonces, como era una coproducción internacional casi financiada por Iberescena, convoqué a Ana Wolf para que ella me dirija y ella confió en el equipo con el que había trabajado antes, que era Natalia Marcet y Amaranta Osorio, y ella las convocó. Pero finalmente Ana no pudo ser parte del espectáculo. Quisimos incluir a Ana Correa del grupo Yuyashkani de Perú, pero Iberescena no permitía que ella asuma un rol tan importante como la dirección porque tenía que ser alguien de fuera del Perú. Y entonces Amaranta y Natalia tomaron el gran desafío de, además del rol que ya tenían, asumir una dirección compartida. Que fue un desafío muy grande porque éramos un equipo que, si bien yo conocí a Amaranta Osorio como amiga de compartir festivales en distintos lugares del mundo, nunca habíamos trabajado juntas y que además no conocíamos a nadie.

El encuentro fue un diálogo entre tres nacionalidades y entre tres diferencias y extracciones distintas. Poner en diálogo las diferencias creo que ha sido una gran resultante porque cuando una pone en contraposición distintas extracciones, procedencias y diálogos se genera algo muy interesante, muy piola.

-La temática de la obra, pese a centrarse en la vida de una mujer del siglo XXI no deja de ser actual. En materia de género Argentina ha tenido grandes avances, ¿cuáles creen que son los pendientes de "La Matto"?

-NM: Argentina es un país que es faro en el mundo en relación a las conquistas de los derechos, no sólo en relación a la mujer, sino a todas las poblaciones excluidas, las comunidades excluidas. Creo que somos faro en el mundo, pero tenemos muchas asignaturas pendientes. La verdad, nosotras como mujeres sentimos que si bien tenemos muchísimas más posibilidades de desplegarnos y de ejercer nuestros derechos, siempre tenemos que seguir demostrando que sabemos el doble para que se nos respete. Siempre cuento una anécdota, yo cuando llego a una sala, me ha pasado en distintos lugares del mundo, generalmente los técnicos son varones, y tengo que demostrar que sé el doble de lo que sabe el técnico para que respeten mi montaje, mi armado y mi escenografía. Me ha sucedido que me han discutido mi escenografía, la escenografía que yo tengo armada y que me pone, digamos, de la cual depende mi seguridad escénica.

Creo que sigue habiendo un montón de cosas para salir adelante. Por ejemplo, la equidad en cuanto a los salarios, la paga a igual calidad profesional, por ser mujer cobran generalmente menos, la equidad en respeto a los derechos, por ejemplo, las licencias, en el acceso a los recursos, en las convocatorias, en el acceso a los empleos, porque muchas veces en los empleos dicen, ah, no, es muy buena pero es mujer, uy, si después se hace mamá y tengo que sostener la licencia por maternidad. Creo que seguimos teniendo muchísimas asignaturas pendientes como mujeres y en relación a la población indígena, , la defensa de los derechos de las comunidades originarias de nuestro territorio, en relación a sus propiedades, a sus terrenos, al respeto a su cultura, al respeto a su lengua. Creo que todavía sigue siendo una asignatura pendiente.

-A.A: Si ustedes son faro, nosotros somos la última rueda del coche en estos logros. En verdad es una sociedad súper conservadora a todo nivel, ¿no? No solo en lo íntimo de la casa, sino también en las leyes y demás. Nosotros, cuando armamos este montaje, invitamos un técnico hermoso, maravilloso, de una comunidad muy jovencito y en un momento hablábamos en lenguaje inclusivo y él nos preguntó si en la función podía usar barbijo para que no lo reconocieran porque podía tener problemas por eso en su comunidad. Entonces, no solo es el lenguaje inclusivo, sino en general la equidad. Es algo a trabajar muchísimo, muchísimo. Obviamente también existe una estructura muy distinta de la diferenciación de roles. En una comunidad andina, por ejemplo, los roles están súper diferenciados y eso no necesariamente es sinónimo de machismo, sino de una manera distinta de concebir el mundo. También está, por ejemplo, en la cultura andina la mirada de que uno es más completo cuando está en pareja, que se llama el yanantin, que es los opuestos complementarios que hacen que uno sea más grande.

Entonces, digamos, hay conceptos y cosas que son maravillosas de lo andino, pero al mismo tiempo se ha metido lo occidental y se ha mixturado y ha generado problemas sociales muy grandes como el alcoholismo, que da licencia a muchos tipos de violencia, sobre todo del hombre, hacia la mujer, hacia las niñas. Entonces, es brutal la inequidad que existe. Y pues lo indígena es un país súper racista, a pesar de que la mayoría somos mestizos, de extracción indígena, hay un racismo naturalizado brutal. Ser blanco es un gran privilegio, tienes más estatus, te tratan mejor. Ser indígena es un gran problema y es tristísimo porque la mayoría de la población es indígena.

-Todo lo que habla Clorinda es re contra actual

-Sí, si bien Clorinda, por una cuestión epocal, tenía una mirada que hoy, desde una mirada presente, nos parece como antigua, porque es una mirada paternalista hacia la población indígena, pero en realidad es alguien que, perteneciendo a una clase privilegiada y acomodada, decidió, como podía, mirar el lugar donde no la estaban pasando bien.

Creo que reivindicar a esas personas que pueden salirse de mirarse el ombligo y mirar más allá de sí mismo es importantísimo. Clorinda ha sido una precursora, también me parece que una de las asignaturas pendientes es la decolonización. Totalmente. Y justamente, también dentro de la propuesta, no solo homenajeamos a Clorinda, sino también cuestionamos estas cosas que, aunque hayan sido epocales, ahora nos hacen ruido. Y, por ejemplo, en los movimientos sociales de este año, de diciembre y de comienzos de este año, las mujeres estuvieron recontra, recontra, presentes, viajando desde sus comunidades hasta Lima. Entonces ya no necesitan a alguien de la oligarquía con una situación más acomodada para alzar su voz. Su voz ya tiene valor, aunque ha habido más de 49 muertos y casi todos han sido en provincias y la muerte todavía de personas que no vienen de la capital de Lima tiene menos valor que la muerte de alguien que muere en Lima. Y eso es tremendo.

-¿Cómo fue la recepción del público de esta propuesta artística?

-N.M: Hicimos un proceso muy corto de inmersión teatral en un lugar maravilloso, en un ashram (centro espiritual) en el Valle Sagrado de Calca, que nos permitió estar concentradas 24 horas de los 7 días de la semana en el proyecto. Eso hizo que el producto saliera rápido, a tener contraste con el público. Primero empezamos por escuelas. La recepción en las escuelas fue maravillosa. Las niñas y los niños se sintieron muy conmovidos, especialmente por sentir que desde el espectáculo se los impulsaba a no abandonar sus sueños a pesar de todos los obstáculos que se le interpusieran. Algo que es esencial en Clorinda, una mujer que se ha sobrepuesto absolutamente todos los obstáculos imaginables e inimaginables. Alguien a quien le quemaron su lugar de trabajo, alguien a quien le quemaron su casa, alguien que corría riesgo de vida, que la querían matar en Perú y que se tuvo que exiliar a otro país y que aún exiliada en otro país no se deprimió sino que dirigió otra revista, siguió adelante con sus sueños.

Eso en las niñas y en los niños adolescentes, en realidad, de escuelas que nos fueron a ver fue como súper revelador para ellas y ellos, de hecho, nos agradecieron un montón. Después tuvimos Miguel Rubio de Shushachkani, que fue nuestro asesor, tuvimos ese privilegio. Nos decía "bueno, si funcionó con las niñas y los niños, ese es el público más difícil, el espectáculo funciona". Y tuvimos como una recepción variopinta, pero generalmente todo el mundo pone en valor resaltar la posibilidad de traer la voz de una precursora, enredarla con el linaje de mujeres de la actriz protagonista y ver en esa línea y en ese entramado la historia de mujeres que siguen marcándonos camino con esa fuerza maravillosa de sobreponerse a la adversidad y seguir adelante. Eso para mí es como lo más importante de lo que hemos recogido hasta ahora.

-A.A: Sí, y creo que un poco nosotras de algún modo también resistimos porque vivir del teatro en Perú es dificilísimo, en Argentina tampoco es fácil, aunque ustedes también son faros y han avanzado muchísimo más que nosotros. Entonces, de algún modo nosotros estamos en la misma lucha que Clorinda del oficio de hacer lo que amamos, de apostar por lo que nos hace mejores seres humanos y que además tiene la intención de que también, no solo a nosotros mirándonos el ombligo, sino que la semillita que dejemos sea inspiradora para otros.

Una de las preguntas que nos hacía Miguel Rubio era ¿cuáles son nuestras urgencias? Y creo que lo entronco con lo de la recepción del público porque creo que la urgencia de todas las personas en este momento es que se nos devuelva esa chispita de esperanza o encontrar en algún lugar una chispita de fuego, una chispita de esperanza para seguir resistiendo en un mundo que cada vez nos da menos espacio. Y en ese sentido, a mí me parece que agradecemos poderosamente a Iberescena, al Centro Cultural de España en Lima, a Acción Cultural de España que posibilitó este privilegio de que tres mujeres de distintos lugares de Iberoamérica se encontraban en un lugar para hacer una inmersión teatral, crear un espectáculo que pone en valor la defensa de los sueños. Creo que en este momento, y encima que sea algo teatral y no virtual, en un mundo que cada vez es más virtual, donde el cuerpo tiende a desaparecer, poner en valor el encuentro, poner en valor el tiempo presente, el cuerpo presente y el encuentro, el mirarse a los ojos y el saber que estamos vivas y vivos y que siguen nuestros corazones latiendo más allá de lo que nos quieren hacer creer.

-¿Cuáles son los proyectos para el año próximo?

-AA: Después de esta experiencia nos quedamos con muchísimas ganas de más. Lo que está así ya concretado es que logramos ganar un fondo para hacer una gira en Colombia, empezando por el Festival de Mujeres en Escena por la Paz y yendo a espacios de mujeres que hacen gestión cultural y que resisten, como la Maloca de Beatriz Camargo en Cali, el Grupo Máscara y así en diferentes lugares de Colombia. Luego tenemos la intención de volver a juntarnos para profundizar en esta experiencia porque, como decía Natalia, ha sido súper rápido, ha sido dar a luz a algo por lo que hemos descubierto que teníamos urgencia, porque la urgencia hace que uno genere cosas maravillosas de la nada y en un lugar maravilloso también, pero sí sentimos que esto se tiene que consolidar con un segundo encuentro, entonces estamos con toda la intención de ver cómo hacemos, porque para juntarnos necesitamos recursos, cómo hacemos para volver a juntarnos y la intención de también girar por los espacios de las Magdalenas, estas mujeres de todo el mundo que vienen haciendo gestión cultural, arte y que es maravilloso poder encontrarnos y compartir nuestros procesos, enriquecerlos, nutrirse de las miradas de estas otras mujeres de lugares tan diferentes, pero que finalmente tenemos una lucha muy, muy similar.

También queremos volver a Argentina con más tiempo, en un momento menos convulsionado y poder no sólo hacer las presentaciones en Buenos Aires y Mar de Plata, sino también poder ir a la Patagonia, poder ir al norte, poder girar aquí y también en Perú en las escuelas, que otra muy buena noticia es que dentro de una de las presentaciones llegó gente de Iberescena, del Perú y tienen la intención de también llevar el proyecto este año a cárceles. Yo trabajo con cárceles desde hace cinco años y un poco generando el diálogo de que sí, los espacios donde más se necesita esperanza y sueños son espacios de privación de libertad y esta obra calza como anillo el dedo y obviamente también mi experiencia en cárceles. Entonces, bueno, en verdad sentimos que tenemos mucho por recorrer y viajar y soñar todavía juntas. Sí, porque realmente el espectáculo es un producto que está recién naciendo y que como una bebé recién alumbrada al mundo va a seguir creciendo. Nada, es muy probable que también podamos cruzar el charco a España o al Magdalena de Aileón o al de Montpellier el año que viene o el otro y seguir adelante para seguir visibilizando a una de estas precursoras que hacen posible que hoy estemos acá hablando y plantadas como estamos plantadas.