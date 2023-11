Buscan instalar el uso de la bicicleta en la agenda gubernamental

La movilidad sustentable ha ganado terreno desde que se declaró la pandemia de Covid y, como una opción saludable de traslado, miles de personas se volcaron al uso de bicicletas. Ahora, desde el Foro Nacional de Bicicletas insisten en la necesidad de instalar el rodado en la agenda gubernamental.

"La bicicleta es una herramienta de transformación social. O sea, la bicicleta tiene que ser considerada no sólo como un deporte, sino ver las distintas posibilidades que puede usarse la bicicleta como un medio de transporte o como un medio también de manifestación artística. O, por ejemplo, las bicimáquinas, que es otra modalidad de la bici, la posibilidad de generar energía. Y bueno, esto es un encuentro, es el quinto que se hace. Se hacen distintas ciudades, va rotando de ciudades, se van proponiendo", dijo en diálogo con 0223 Agustín Arévalo, uno de los organizadores del Foro que se realiza en Plaza Mitre.

En esta línea, el hombre aseguró que Mar del Plata "es una ciudad en la que hay una cultura ciclística muy importante, pero que a la vez está un poco como desparramado, no hay una unidad". "También es como que es una ciudad que necesita un impulso de la infraestructura ciclista. Se necesitan más bicisendas, se necesita instalar un sistema de bicis públicas para que el ciudadano pueda usarla o el turista", dijo.

"Todo el mundo dice que la gene empezó a salir más a andar en bicicleta con la pandemia, yo creo que ya previamente a la pandemia había mucha gente que estaba empezando a salir, en consonancia o en armonía con otras ciudades. Se está empezando a usar mucho la bici. A su vez, las casas ciclistas están empezando a traer bicicletas que son más urbanas, que son bicicletas plegables o bicicletas no mountain bike (MTB). Ahora hay las bicicletas de piñón fijo, que son bicicletas que te permiten moverte en la ciudad de una manera más ágil. La gente está volcándose porque también es, digamos, no solo desde lo económico, sino también a nuestra salud nos hace bien. Es una manera de moverse más sustentable también, que no contamina tanto como un auto", evaluó.