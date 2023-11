Sergio Massa: "Que el insulto no se transforme en nuestro idioma"

A una semana del balotaje que definirá quien se convertirá en el próximo presidente de la Nación, el candidato por Unión por la Patria y actual ministro de Economía Sergio Massa utilizó sus redes sociales para dejar en evidencia la intolerancia y la conducta agresiva de su adversario político el libertario Javier Milei.

"Que el insulto no se transforme en nuestro idioma", escribió el ex Jefe de Gabinete en su cuenta oficial de X (ex Twitter) y compartió al pie, un video con un compilado de declaraciones de Milei.

En el video se puede observar como, ate ser informado de la presentación del proyecto de ley para declarar Patrimonio Cultural intangible al Cuarteto, el libertario reacciona a los gritos insultando al autora del proyecto "Hija de p..... la c.... de tu madre! Para eso te pagamos? imbecil!" se lo ve exclamar desencajado al libertario.

En otro fragmento, Milei le asegura a una periodista que estaba realizando una repregunta que "quiere humillarla públicamente" para sorpresa de los colegas de la mujer que también participaban de la entrevista.

La escalada de violencia y discriminación evidenciada en el compilado llega a su punto máximo cuando Se lo ve a Milei diciendo en una conferencia de prensa que una de las asistentes a su presentación "es una burra" y luego utiliza el término "mogólico" como insulto. "Somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos superiores en todo y les duele", remata ante una impávida Viviana Canosa.

En cuestión de mnutos, el video se viralizó y por el momento supera las 291,5 mil reproducciones y generó 3 mil comentarios.