Kimberley mantuvo el puntaje ideal en el final

Kimberley fue más durante todo el partido pero recién a los 44 del complemento encontró el gol del triunfo en el botín derecho de Diego Martínez tras un buen centro de Ezequiel Goiburu. Con el 1 a 0 sobre El Porvenir de San Clemente, el equipo de Mariano Mignini sumó su tercer triunfo al hilo y encamina su andar en la Zona 12 de la Región Pampeana Sur.

De movida, el partido se planteó en el medio. El Porvenir llenó la cancha de volantes para intentar tener la supremacía contra los tres que posicionaba Kimberley. Sebastián Chávez, esta vez parado en el centro de ese triángulo, debió estar más contenido que en los encuentros anteriores. La dinámica de Agustín Vázquez y Santiago Vázquez no alcanzaba y obligaba a Matías Gómez y Marco Miori a retroceder demasiado para colaborar y Bruno Mariani quedaba solo en la lucha contra la línea defensiva. Así y todo, el dueño de casa fue más. A los 18, Mariani tuvo la primera luego de una buena jugada preparada desde la derecha, el disparó rebotó en un hombre de los de San Clemente del Tuyú y, en el rebote, Cristian Gill retuvo claramente la pelota dentro del área chica esperando a Braian Pérez y cuando Tomás Loscalso fue a disputar la pelota recibió una clara infracción de atrás de Axel Bustos que Lautaro Moyano no sancionó. Hubo que esperar hasta el final de la primera etapa para que el peligro volviera a invadir el área de El Porvenir. A los 47, Pérez reaccionó justo luego del desvío en un remate para controlar volar en palomita y controlar en dos tiempos cuando llegaba Mariani.

En el complemento la diferencia fue mayor aunque al "Dragón" le costaba profundizar y por eso la pelota parada se convertía en un camino ideal para llegar al gol. Por esa vía lo tuvo Loscalso después de un buen centro de Vásquez que recuperó después de un despeje fallido. El encuentro no se abría y parecía que se encaminaba al 0 a 0 hasta que desde el banco de suplentes ingresaron los responsables de destrabar la cuestión. Primero, con Ezequiel Goiburu que se paró por la derecha y cada vez que enganchaba era un peligro. Segundo, con Diego Martínez, que siempre tiene una. Y la primera que tuvo fue a cuatro minutos de entrar. Loscalso, que en el complemento se lo vio más decidido para ir hacia adelante, mandó un envío perfecto al segundo palo donde apareció el exCírculo que en vez de tirarse de "palomita la controló y sacó el disparo contra el defensor visitante que se rehizo y la mandó al córner. El lateral también iba a tener la suya a los 34 con un cabezazo que se fue apenas ancho.

La sensación era de que Kimberley estaba cerca del grito de gol y que El Porvenir no podía correr más.Y con un poco de esto llegó el desahogo. Goiburu encaró por derecha, enganchó y mandó el cento para Martínez que venía ubicado entre los centrales, se frenó para perefer la marca y puso el derechazo abajo a la izquierda de Pérez que no pudo evitar la desazón. De esta manera, Kimberley acumula nueve puntos en tres partidos jugado, con siete goles a favor y uno solo en contra. La próxima semana no habrá actividad y el Regional Amateur continuará el domingo 26 con el viaje a Dolores para medirse con Sarmiento por la cuarta fecha del grupo.

Síntesis

Kimberley (1): Nicolás Báez; Tomás Loscalso, Mateo Rinaldi, Santos Bacigalupe y Mauro Contrera; Santiago Vázquez, Sebastián Chávez y Agustín Vázquez; Marco Miori, Bruno Mariani y Matías Gómez. DT: Mariano Mignini

El Porvenir (San Clemente) (0): Braian Pérez; Axel Bustos, Cristian Gill, Matías Velázquez y Elías Venialgo; Fernando Romero, Alexandro Suárez, Lautaro Fernández y Giuliano Medina; Pablo Herrera y Franco Nieto. DT: Francisco Comas

Cambios: ST: 11' Ángel Cáceres por Fernández (P), 16' Ezequiel Goiburu por Miori (K), 20' Jonatan Núñe por Nieto (P), 24' Franco Mañas por Contrera (K) y Diego Matínez por Mariani (K), 32' Antonio Comas por Herrera (P) y 37' Damián Luengo por Chávez (K) y Gastón Gómez por Loscalso (K).

Goles: ST: 44' Martínez (K)

Incidencias: PT 21' expulsado Francisco Comas (DT EP)

Árbitro: Lautaro Moyano

Estadio: José Alberto Valle