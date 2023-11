Independiente y Banfield igualaron en Avellaneda

Independiente y Banfield empataron 0 a 0 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini por la decimotercera fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) por la Zona A.

En un escenario que estalló para alentar al “Rojo” desde el minuto cero y en la previa del encuentro, con banderas e imágenes, expuso sus siete Libertadores (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 y 1984), ya que Independiente sigue siendo el más ganador de la Copa, tras la derrota de Boca Juniors en la final frente a Fluminense hace una semana que lo dejaron con seis conquistas y no pudo igualar al conjunto de Avellaneda.

Desde el inicio del cotejo, el equipo de Carlos Tevez se presentó como claro dominador de la pelota en los primeros minutos del partido y así lo prolongó durante toda la primera parte. Pero dicha posesión de balón no pudo llevarla a oportunidades de gol y le generó poco peligro al arco de Facundo Cambeses, que cada vez que su equipo lo necesitó, respondió. Por su parte, el “Taladro” esperó en su campo a Independiente y se defendió bien, pese a no tener la pelota, generó la chance más clara y peligrosa del primer tiempo. La misma se dio con un centro al área chica, que Rodrigo Rey no pudo controlar y dejó el rebote en el punto penal, el cual tomó Ignacio Rodriguez y remató fuerte hacia el arco de Rey, que achicó bien y le negó el gol al jugador del “Taladro”.

Ya en el complemento, el partido fue similar al primero, Independiente aumentó la posición de la pelota pero no podía romper el gran muro defensivo del “Taladro”, que en la segunda mitad se defendió más en su campo y dentro de su área, pero aprovechó las oportunidades aisladas que generaba. Al punto tal, que en las pocas chances que generó el equipo de Julio Falcioni hizo más daño que el “Rojo”, en las varias que tuvo. A los 16 minutos, Banfield nuevamente se aproximó de manera muy clara hacia el arco del “Rojo”, cuando el lateral Emanuel Coronel recuperó la pelota, pasó al ataque, jugó una buena una pared con Juan Pablo Álvarez y terminó mano a mano con Rey, que salió bien, pero el jugador del “Taladro” definió desviado, en lo que fue la jugada más peligrosa del complemento. El equipo de Tevez intentó por todas las vías ponerse en ventaja en el marcador y así, con una fecha de anticipación, asegurarse el pasaje a los playoffs de la Copa LPF, pero se le volvió imposible hacer caer la valla de Facundo Cambeses, que hizo un gran encuentro, al igual que sus compañeros de la defensa.

Sobre el final, el partido quedó muy deslucido, con un Independiente muy nervioso y acelerado para intentar imponerse en el partido, que lo terminó con un 73% de la posesión de la pelota. Pese al empate, Independiente está tercero en la zona A con 23 unidades, al igual que River y Huracán, qué son los primeros y segundos respectivamente, consiguiendo un empate en la última fecha se asegura el pasaje a los playoff, hoy se estaría clasificando y se enfrentaría a Racing Club, su clásico, en los cuartos de final.