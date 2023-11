Absuelven a acusado de hacer boquetes y robar tres negocios

Un hombre de 47 años acusado de robar tres locales bajo la modalidad “boquetero” hace más de seis años fue absuelto tras el juicio que se realizó en el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 porque la prueba presentada, incluyendo algunas imágenes de cámaras de seguridad, no permitieron identificarlo como uno de los autores. Maximiliano Fernández, defendido por el abogado Mariano Ayesa, escuchó esta semana la decisión de la Justicia.

Los hechos investigados ocurrieron entre las cinco y media y las ocho de la mañana del 7 de julio de 2017 cuando dos hombres y una mujer ingresaron al local de Red Megatone que funcionaba en Independencia al 1800 desde una obra en construcción lindera. La entrada la hicieron a través de un boquete y sustrajeron cincuenta celulares, doce notebooks, varias consolas de juegos y memorias externas.

Abogado Mariano Ayesa. (Foto: archivo 0223).

El grupo, que se desplazaba en una camioneta Ford F100, también sustrajo una soldadora, una agujereadora, dos martillos de carpintero, dos mazas, dos corta hierro, dos tenazas y una cuchara de albañil de la obra en construcción por la que habían ingresado. Antes de escapar, también sustrajeron mercadería por más de 200 mil pesos del kiosco ubicado en la esquina de Belgrano e Independencia al que ingresaron por otro boquete.

A partir de los datos recabados en la investigación que hizo personal de la comisaría primera, se logró interceptar la camioneta en cuestión e identificaron a Maximiliano Fernández. Un allanamiento posterior terminó en la vivienda de la mujer que, en ese momento, era pareja del imputado.

Si bien en su hipótesis de trabajo el fiscal Alejandro Pelegrinelli planteo que la interceptación del rodado y la presencia de Fernández en el mismo alcanzaban para ubicarlo como autor de los robos, el Juez Juan Manuel Sueyro no compartió esa idea.

Para el magistrado las imágenes registradas no permitieron identificarlo, no tuvieron la suficiente definición y no se profundizaron, más allá del testimonio de un oficial de policía, líneas para confirmar la responsabilidad del imputado “No se logró superar el estado de duda y con ello se impone dictar veredicto en su favor”, señaló.

El magistrado absolvió a Maximiliano Aníbal Fernández en orden a los delitos de robo agravado por escalamiento y por su comisión en poblado y en banda y dos hechos de robo agravado por su comisión en poblado y en banda.