No te cuelgues: hay 1.500 DNI para retirar en el Registro de la ferroautomotora. Foto: 0223.

Argentina está en vilo por el balotaje del próximo domingo que definirá el presidente por los próximos cuatro años y en Mar del Plata hay 1.500 personas en condiciones de votar que aún no retiraron su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Brian Cardoso, coordinador del Registro Nacional de las Personas (Renaper), confirmó a 0223 que en las oficinas de la sede que funciona en la estación ferroautomotora de Mar del Plata hay 1.500 ejemplares nuevos que esperan por sus dueños. "Son DNI que se han hecho en esta sede y en operativos móviles y que por alguna cuestión el Correo Argentino no pudo entregarlos y son remitidos de nuevo a nuestra sede", explicó.

El representante del Renaper dijo que por esta razón las oficinas permanecen abiertas de lunes a viernes de 8 a 20 y este domingo también abrirán sus puertas únicamente para entregar los ejemplares que no fueron retirados hasta el momento. Para ello, quienes se acerquen deben llevar la constancia de trámite que se les otorgó al momento de renovar el documento.

Si bien parece un escenario inusual, Cardoso reconoció que en las fechas de los últimos comicios han entregado una "cantidad importante" de DNI y confió que el electorado se acerca a retirarlo a último momento.

Los ciudadanos que realizaron su trámite de identificación pueden consultar la ubicación y estado del mismo con el número de ID en la página del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), https://www.argentina.gob.ar/interior/renaper. Esta medida pretende facilitar el retiro de los DNI y garantizar la participación en los comicios del próximo domingo.

Qué documento es válido para votar

Se vota con el documento cívico que figura en el padrón electoral, o con una versión posterior del mismo. Si concurrís a votar con un documento anterior al que consta en el padrón no podrás votar. El DNI en el celular no es válido para votar.

Libreta de enrolamiento/libreta cívica

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

Tarjeta del DNI libreta celeste, que contiene la leyenda "No válido para votar".

DNI tarjeta

Qué pasa si perdiste tu DNI

La Cámara Nacional Electoral explica en su reglamento: “Si perdiste o te robaron el DNI no podrás emitir su voto, ya que no tendrás el documento con el cual corresponde acreditar tu identidad ante la autoridad de mesa y los fiscales”. Asimismo, aclara que "no se considera probatorio de la identidad del elector ningún comprobante de documento en trámite".

De esta manera, el ciudadano que extravió su DNI previo a las PASO y no tramitó su renovación "express" antes del día de los comicios, deberá realizar un trámite para justificar su ausencia.

El mismo se realiza dentro de los 60 días ante el Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar, donde se deberá presentar la denuncia policial que da cuenta de su justificación. Una vez dentro del sitio web, hay que adjuntar número de DNI, género y distrito.

¿Es obligatorio votar?

El voto es obligatorio entre los 18 y 70 años. Quienes no concurran a votar deberán justificar por qué no fueron. Aquellos que no justifiquen su ausencia deberán pagar una multa.

La votación empieza a las 8 y termina a las 18.