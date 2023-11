En pie de guerra: acusaciones cruzadas entre Lourdes Sánchez y Flor Vigna por Luciano Castro

Hace unos días, en el Bailando 2023, Lourdes Sánchez confesó que con su pareja, Pablo "Chato" Prada, suelen fantasear sobre la posibilidad de sumar personas a su relación, aunque también aclaró que todo se manejaba en el plano de la imaginación. Siguiendo el juego en la previa del show que conduce Marcelo Tinelli, el productor dijo que Carolina "Pampita" Ardohain era "su permitido", mientras que la bailarina dijo que el suyo era Luciano Castro.

En la gala de este miércoles, Flor Vigna -actual pareja del actor- no dejó pasar las palabras de su competidora en el Bailando, que no le cayeron en gracia, y se despachó contra la bailarina, a quien descalificó en duros términos y dejó a todos en el estudio con la boca abierta.

Al ser consultada por Marcelo Tinelli sobre los dichos de Sánchez, primero respondió en términos generales sobre lo deseado que es su novio, con el que lleva casi tres años de relación: "Yo sé que es un papichulo y que todas me lo quieren chorear. Es un potro".

Vigna se despachó contra Lourdes Sánchez en la previa del Bailando.

Luego, ante las preguntas del jurado y del conductor, tuvo una dura acusación para con la bailarina: "Luciano Castro me dijo que hace rato lo venía buscando, también me habló de sus affaires, estuvo con muchas personas".

Frente a los dichos de Vigna, Ángel de Brito le retrucó: "Después pasame la lista de Lourdes Sánchez"; mientras que Moria Casán salió en su defensa: "no está acá para defenderse, la estamos dejando muy mal parada". El comentario fue muy cuestionado en las redes sociales y por supuesto, afectó a la esposa del "Chato".

La respuesta de Lourdes Sánchez

"La verdad es que no lo podía creer. Estaba en casa, mirando el programa y me quedé mal. No me gustó cómo me dejó como mujer. Tengo una familia, a mi marido que lamentablemente estaba ahí en el estudio viviendo esa situación. Estoy sorpresa como todos ustedes", dijo este jueves en Intrusos.

Quebrada por momentos, Sánchez agregó ante Flor de la V: "Pablo y yo sabemos perfectamente lo que somos como pareja, hace 12 años que estamos juntos y la infidelidad no cabe en nuestra relación. Pero me duele porque mi nene tiene 7 años, no quiero que lo jodan en el colegio, no está bueno".

Luego, apuntó directo a Vigna: "Se la pasa hablando de las buenas vibras pero eso no es algo que se dice sino que se nota. Ella te quiere imponer el papel de santa y pisó el palito, mostró la hilacha y dejó ver lo que es en verdad".

Por último, apuntó contra de Luciano Castro, quien supuestamente dijo que Lourdes le había mandado varios mensajes. "Lo único que voy a decir es que yo no mandé ningún mensaje. Jamás. Es lo único que voy a decir. Yo no. Pero él ahora está en pareja y no quiero exponer a nadie. Si hablo, lo expongo demasiado".