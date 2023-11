Otro paso en falso para Quilmes en Junín

Un mal arranque le hizo todo muy cuesta arriba a Quilmes que después remó desde atrás, llegó con chances al cierre, pero terminó cayendo frente a Ciclista Juninense por 69 a 64 en el cierre de la gira por el noroeste de la provincia de Buenos Aires.

El primer cuarto fue decisivo, porque el "tricolor" no defendió y lo padeció. Una de las principales virtudes del conjunto de Luis Fernández no estuvo fina, y perdió el parcial por 28-14, lo que le hizo muy cuesta arriba el resto del juego. Encima, tampoco estuvo certero en ataque (extrañó a Lisandro Fernández), por lo que no pudo aprovechar la mejora atrás en el segundo parcial, le bajó considerablemente el goleo al rival, pero apenas hizo 8 puntos y llegó al descanso largo 41-22.

Los retos en el vestuario dieron resultado porque Quilmes mostró otra cara en el complemento. Defendió con otra intensidad y encontró puntos en la mano de Junior Cequeira. Sin embargo, no fue suficiente, no sacó rédito de ese momento, dejó pasar la última chance de meterse definitivamente en juego y Ciclista se encaminó al triunfo por 69 a 64.