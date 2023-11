Colombia sorprendió a Paraguay a domicilio

El seleccionado de Colombia, dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, se impuso por 1 a 0 ante Paraguay, conducido por su compatriota Daniel Garnero, en un encuentro jugado en el estadio Defensores del Chaco por la sexta jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 de fútbol. El tanto de los "cafeteros" lo anotó el delantero Rafael Santos Borré, de tiro penal, a los 11 minutos de la etapa inicial.

La victoria dejó a los colombianos, los únicos invictos de la clasificatoria sudamericana, en la tercera posición con 12 unidades, mientras que los paraguayos se mantienen con cinco puntos y en el séptimo lugar.

El representativo "cafetero" salió con todo el protagonismo desde el arranque, fue el que manejó la pelota, controló el mediocampo y se paró en ofensiva para tratar de incomodar al arquero Carlos Coronel. A los 11 minutos el delantero Rafael Santos Borré, ex River Plate, anotó de tiro penal para que el equipo conducido por Lorenzo se ponga en ventaja. El gol a favor, si bien le dio tranquilidad a la visita, igualmente se replegó en su propio campo para cuidar la victoria, lo cual le permitió a los "guaraníes" tomar el control de la pelota, crecer en lo futbolístico y en ofensiva con el buen desempeño de los mediocampistas centrales Mathias Villasanti y Andrés Cubas. El equipo de Daniel Garnero tuvo algunos acercamientos al arco defendido por Camilo Vargas, pero sin peligro concreto y con jugadas individuales y aisladas más que juego colectivo. Los colombianos, con el transcurrir de los minutos volvieron a tomar el control de la pelota, la manejaron con criterio y volvieron a generar chances claras, una de ellas tras un remate de James Rodríguez que dio en el travesaño, para irse al descanso con la mínima diferencia.

La segunda etapa no tuvo un alto nivel de juego como el que por momentos se vio en la primera mitad, con Colombia cuidando la mínima diferencia a favor con el manejo de Rodríguez, la figura del equipo, mientras que el local, obligado a al menos empatar, salió con una mentalidad más ofensiva, pero sin juego claro. Los de Néstor Lorenzo no se mostraron firmes en la generación de juego, dejaron crecer a su rival que se hizo dueño de la pelota, buscó el arco de Vargas, pero le costó concretar. Cerca del final del partido el mediocampista paraguayo Hernesto Caballero tuvo una chance clara a favor, pero el arquero Camilo Vargas reaccionó de manera sólida para sostener el triunfo de su equipo. El empuje del equipo de Garnero le permitió tener una nueva posibilidad con el recientemente ingresado Óscar Cardozo que definió por encima del cuerpo del arquero Vargas y sobre la línea John Lucumí la rechazó para salvar su propio arco. Los minutos finales fueron todos de los paraguayos que buscaron variantes para tratar de llegar al empate, pero no pudieron por mérito defensivo de los colombianos y por fallas en la definición.