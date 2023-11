Argentina va por la recuperación ante un Brasil necesitado

Argentina es el cómodo líder de las Eliminatorias Sudamericanas, pero Uruguay le movió la estantería en La Bombonera y esa sensación de que podía romper el récord histórico de Brasil como local, ya no está tan claro. Pero los de Fernando Diniz no levantan ni el rendimiento ni los resultados, cayeron en Colombia y ponen en juego una fortaleza de más de 60 partidos por esta competición. A las 21.30, en el mítico Maracaná, se juega el superclásico de Sudamérica que tiene importancia por lo que significa en lo deportivo y emocional.

El lugar donde se ven las caras no es uno más. En el Maracaná se empezó a gestar la "Scaloneta" con una victoria sobre Brasil el 10 de julio de 2021 por 1 a 0, con gol de Ángel Di María, que valió la obtención de la Copa América y cortar una sequía de 28 años sin títulos. Y no solamente el segundo triunfo consecutivo en el estadio "mais grande do mundo" seríá histórico, sino justamente lo que vendrá aparejado con ello, y máxime con Argentina luciendo su condición de vigente campeón del mundo, si logra cortar una racha histórica en la que Brasil nunca perdió como local por Eliminatorias.

Encima, el "scratch" tiene seis ausencias de real peso para salir de este momento de confusión. Neymar y Vinicius, los dos principales referentes de su ataque, a los que se suma Richarlison, más el "equilibrista de la mitad de la cancha, Casemiro, y dos puntales de su defensa como el arquero Everton y el central Danilo. Demasiado para sostener en el tiempo una estructura de juego sólida.

Y a todo esto le sumará Argentina, con otro triunfo, "sacarse de encima" los rubores de la derrota sufrida frente al Uruguay de Marcelo Bielsa en la Bombonera el jueves pasado, cuando mostró algunos puntos flacos tanto en lo individual como en lo colectivo, lo que lo hizo sucumbir ante un conjunto oriental más joven y más dinámico.

Este partido también representa la disputa de un partido de Eliminatorias entre ambos protagonistas del "superclásico sudamericano" en Brasil después de ocho años, puesto que en la clasificación para Qatar 2022 el encuentro que debía desarrollarse en San Pablo fue interrumpido apenas cinco minutos después de comenzado, cuando un funcionario de ANVisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) ingresó al campo. La prevención sanitaria imperante a raíz de la pandemia de coronavirus aun en ese mes de septiembre de 2021 hizo que finalmente el partido no continuara y la delegación argentina regresó a Ezeiza sin jugar.

Scaloni piensa un par de retoques para este partido, que dependiendo de los nombres también variaría el natural esquema de juego 4-3-3 a un 4-4-2. Es que más allá de la sempiterna duda de Lautaro Martínez o Julián Álvarez para el centro del ataque, no será obviamente lo mismo que Di María reemplace a Nicolás González, lo que sería un cambio puesto por puesto, a que lo haga Leandro Paredes por el atacante de la Fiorentina. Si ocurre esto último, con un 4-4-2 las posibilidades de Lautaro por encima de las de la "Araña" crecerán ostensiblemente, ocurriendo lo contrario si el que va de arranque es "Fideo". También podría ir Paredes por Alexis Mac Allister, lo que no cambiaría nada.