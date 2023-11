Alta Ya: el nuevo servicio de AFIP para registrar trabajadores

El organismo conducido por Carlos Castagneto puso en marcha el sistema “Alta Ya” que simplifica la registración de las relaciones laborales por medio de dispositivos móviles, sin la necesidad de contar con acceso a una computadora. “Esto es un paso más en la lucha contra la informalidad, apuntado a establecimientos agropecuarios, obras en construcción y eventos”, aseguró el funcionario.

La herramienta estará disponible para empleadores comprendidos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y permitirá comunicar de forma rápida las altas definitivas o provisorias de los trabajadores que incorporen a su nómina de personal. La opción coexiste con la modalidad de presentación tradicional, comprendida en el sistema de Simplificación Registral. Cabe destacar que antes de comenzar a operar en la aplicación, las y los empleadores deberán habilitar por única vez el sistema ingresando al servicio con clave fiscal “Administrador de Relaciones de clave fiscal”.

De esta manera, los contribuyentes podrán dar cumplimiento con los requisitos estipulados en el Programa de Simplificación y Unificación Registral sin necesidad de contar con una computadora de escritorio, lo que agiliza la formalización laboral inmediata en sectores como los dedicados a la organización de eventos masivos, y las actividades rurales o de la construcción.

Alta provisoria sin clave fiscal, en sólo cuatro pasos

Esta opción está orientada a un sector no experimentado en materia de Seguridad Social, ante ingresos de personal no previsto, como puede ocurrir en obras de construcción, plantaciones o actividades de alta rotación. Los empleadores que no cuenten con la totalidad de los datos al momento de inicio de la relación laboral, podrán tramitar el alta provisoria del personal que incorporen a su nómina salarial seleccionando el “Módulo Alta Provisoria Sin Clave Fiscal”. Una vez completados y confirmados el CUIT del empleador y el CUIL del trabajador en la primera pantalla, se debe informar el domicilio, actividad y la fecha de inicio de la relación laboral en la pantalla siguiente. Por último, la aplicación emitirá un Dígito Verificador consistente en un código único que deberá conservarse a disposición de la AFIP, hasta obtener el acuse de recibo que respalda el alta definitiva, para lo cual contará con un lapso de 5 días hábiles.

Alta Definitiva, con clave fiscal. Los empleadores que cuenten con todos los datos necesarios podrán registrar el alta definitiva del personal ingresando a la aplicación “ALTA YA”, seleccionando el “Módulo de Alta Definitiva”, al que deberán acceder con clave fiscal y CUIT. En la primera pantalla, deberán cargar la fecha de inicio de la relación laboral, domicilio, actividad y obra social; y en la siguiente, el convenio colectivo de trabajo, el puesto, modalidad de trabajo y contratación, entre otras. Al finalizar la carga de los datos, la aplicación emitirá una constancia del registro de alta con la misma validez que la que se obtiene por el sitio web de la AFIP.

Para poder utilizar este módulo, el empleador deberá tener sus datos actualizados en Simplificación Registral. Estas medidas demuestran el compromiso de la AFIP en simplificar la registración de trabajadores, promoviendo su inclusión en el mercado laboral formal y garantizando el cumplimiento de todos los beneficios establecidos en las leyes previsionales. Esta nueva herramienta marca un avance importante en la digitalización de los procesos administrativos y en la lucha contra la informalidad laboral en la Argentina.