Quilmes de local es otra cosa

Lo dominó de principio a fin, pero lo rompió definitivamente en el segundo cuarto. Quilmes metió un parcial de 29-4 en los segundos 10' y terminó el juego con mucha anticipación, nunca sufrió y sólo había que esperar la diferencia final. Fue 84 a 55 sobre La Unión de Colón para el equipo de Luis Fernández que cortó la racha negativa de cinco derrotas en fila. El lunes a las 21, recibe a Provincial de Rosario también en el Polideportivo Islas Malvinas, en otra jornada de la Liga Argentina.

El primer cuarto favoreció a Quilmes pero el trámite fue más equilibrado. Comenzó mejor la visita pero con un buen parcial, el "tricolor" pasó al frente y ya no volvió a estar atrás a lo largo de la noche. El 20-14 del cuarto inicial fue el comienzo de lo que iba a terminar siendo una gran noche para los marplatenses. El segundo cuarto fue una aplanadora. Probablemente su mejor versión en la temporada, con una defensa intensa que secó por completo a la visita y con varias manos con gol, corriendo cuando se pudo y lastimando desde el perímetro para llevarse el chico 29-4 y llegar al descanso largo con un cómoo 49-18.

Ya no hubo más partido. Los intentos de reacción de La Unión no fueron suficientes, casi no achicaron la distancia y el trámite siguió favoreciendo al local que jugó cómodo y sin problemas, con Cequeira manejando todo desde la conducción. La cara de Quilmes en el Polideportivo es diferente y salió de la racha negativa de la mejor manera.