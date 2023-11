Lanzaron el Plan Integral frente a Emergencias Siniestrales por Incendios Forestales

Este viernes personal de Bomberos voluntarios, Bomberos Mar del Palta y Defensa Civil presentaron el “Plan Integral frente a Emergencias Siniestrales por Incendios Forestales”. Durante el encuentro, se comunicaron los distintos ejes de trabajo que se desarrollan dentro de este trabajo interdisciplinario.

Rodrigo Goncálvez, titular de Defensa Civil, precisó que “esta mesa de trabajo es una línea que baja directamente el Intendente Montenegro de todo lo que tenga que ver con la sanitariedad, acompañando a los respondedores con los recursos que tenemos nosotros. Mar del Plata fue la primera ciudad de la provincia de Buenos Aires en medir el Índice Meteorológico de Incendios Forestales (FWI), que está publicado en la página de la Municipalidad. Somos el primer municipio que lo hicimos y hoy se está replicado en otras localidades. Es totalmente innovador”.

Las formas y los métodos de abordar este tema han cambiado en nuestra ciudad en las últimas tres temporadas de incendios forestales. Para esto, se trabaja sobre ejes de la emergencia: el primero es la prevención, que es el que se está trabajando hoy, con una fuerte campaña de comunicación y un trabajo coordinado con el vecino, colocación de carteles y la publicación en la página Municipal del Índice Meteorológico de Incendios Forestales (FWI) con el rango de medición de cada día.

El segundo eje de trabajo es la preparación, con cursos relacionados a la materia con personal Municipal y organismos vinculados a la acción mitigadora de los eventos. El tercer eje de trabajo es la mitigación, etapa donde se ponen a prueba las recomendaciones, la preparación y la coordinación, siendo como prioridad en un incendio forestal evitar los incendios interfaces, es decir, el incendio forestal afecta viviendas.

Para evitar estas situaciones, desde el área de Defensa Civil se recomendaron no realizar quemas de limpieza de pastizales, restos de poda o residuos, no tirar basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos, no arrojar colillas de cigarrillos por las ventanillas de automóviles, balcones o ventanas de edificios, encender fogatas en áreas permitidas y nunca olvidar apagarlas y cortar las ramas de los árboles desde el suelo hasta los dos metros.