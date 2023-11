Incendio de pastizales en Punta Mogotes: vecinos aseguran que fue intencional

Un incendio de pastizales en Punta Mogotes generó preocupación entre los vecinos de la zona hasta que intervinieron bomberos del cuartel del Puerto y controlaron las llamas antes de que continuaran extendiéndose a lotes aledaños.

El siniestro se registró durante el mediodía de este sábado en un baldío ubicado en García Lorca, entre Thames y Racedo, y, según testigos, habría sido provocado de forma intencional.

Esta mañana el municipio había advertido que para este domingo y lunes se espera que Mar del Plata registre temperaturas cercanas a los 30 grados y viento moderado que puede alcanzar los 26km/h, condiciones ideales para que se produzcan incendios forestales. Frente a esta situación, las autoridades llamaron a la población a extremar los cuidados.

Entre las recomendaciones figuran encender fogatas en áreas permitidas y apagarlas antes de abandonar el lugar, no quemar pastizales, restos de poda o residuos, no tirar colillas de cigarrillos por las ventanas o balcones y no arrojar basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos.