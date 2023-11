Incertidumbre por el recorte a la obra pública: que pasará con el Centro de Investigaciones Marinas del Faro

Una vez que asuma como presidente de la Nación, el libertario Javier Milei avanzará en el recorte a la obra pública, medida que sostuvo durante su campaña y la cual ratificó en los últimos días, tras triunfar en el ballotage con Sergio Massa, y que ya genera preocupación en el sector de la construcción. De hecho, la Uocra aseguró que se producirán cientos de despidos. Al mismo tiempo, desde la Universidad Nacional de Mar del Plata siguen de cerca el plan del líder de LLA, el cual frenaría la construcción del Centro Interinstitucional de Investigaciones Marinas (Ciimar), que ya comenzó a levantarse a fines de abril en el predio del Faro, en la zona sur de Mar del Plata, con financiamiento del Ministerio De Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. En esa primera etapa, se hizo una inversión superior a los $463 millones, pero se calcula que el proyecto total demandará un desembolso de $1600 millones, monto que es financiado completamente por el ministerio que hoy conduce Daniel Filmus.

"La primera etapa va bárbara, pero no sabemos qué implica no más obra pública", reconoció el vicerrector de la Unmdp, Daniel Antenucci, al ser consultado por 0223. Por su parte, Eduardo Oxarango, secretario de Obras de la casa de altos estudios, coincidió en que están a la espera de acciones concretas para ver qué alcances tienen.

"Las universidades tienen dos modos de financiamiento de las obras. Uno es el propio y en el caso de la Universidad Nacional Plata tiene mucha obra que desarrolla con presupuesto propio. Y después hay otro modo de financiamiento, obviamente, que es el externo, que se da a través del presupuesto nacional. En algunos casos, obras que son financiadas totalmente con presupuesto del Tesoro Nacional. O, en otros, como Ciimar, con recursos del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Banco de Desarrollo de América Latina", precisó Oxarango en declaraciones a este medio.

En ese orden, insistió en que hasta que no haya precisiones ni se conozcan las nuevas autoridades a cargo de los ministerios no se puede saber a ciencia cierta qué ocurrirá con el centro de investigaciones, aunque razonó que debería haber "una instancia de diálogo para poder pautar cómo se darán los nuevos procesos", porque es lo que suele suceder "cada vez que hay un cambio de objetivo". "Obviamente no hay precisiones en este momento, con lo cual uno no puede entender o saber a ciencia cierta cómo se va a producir si es que se produce el recorte. Estamos expectantes a ver cuáles serán los planteos, el nuevo rumbo y, en función de eso, veremos las posibilidades de tomar otros caminos si es que se recorta el aporte del Estado Nacional", manifestó.

En el mismo sentido se refirió a la obra de ampliación del Complejo Universitario, que es financiado por el Ministerio de Obras Públicas en un 50%, mientras que el restante 50% corre por cuenta de la Unmdp. "Esas entendemos que son las obras que pueden ser alcanzadas directamente si hay un recorte presupuestario de la obra pública y el nuevo gobierno decida no seguir financiando obras de este tipo", evaluó.

Oxarango remarcó que este tipo de planes de obras apuntan "directamente a brindar mejores condiciones a los estudiantes", sobre todo porque la apertura de nuevas carreras de los últimos años "aceleró el crecimiento" de la matrícula y "las demandas de espacios y de infraestructura son crecientes". "Muchas de estas obras, ya sea para aspectos académicos, para aspectos de investigación, están destinadas fundamentalmente a suplir necesidades, por lo cual si se elimina ese financiamiento, se limita seriamente esas posibilidades", aseveró.