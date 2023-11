Kimberley sigue con puntaje perfecto y se aseguró el "1"

Más allá de que la cancha estaba complicada y fue de visitante, Kimberley no tuvo problemas para golear a Sarmiento de Dolores por 4 a 1 por la Zona 12 de la Región Pampeana Sur. Bruno Mariani, Matías Gómez, Marco Miori y Diego Martínez marcaron para el "Dragón".

Los de Mariano Mignini salieron a la cancha con el empate decretado en San Clemente del Tuyú y, de movida, encamino su triunfo. A los 4 minutos, Sebastián Chávez jugó un córner corto con Gómez que sacó un buen centro al primer palo, Santiago Vásquez no logró conectar y Mariani, pisando el área chica, definió de primera para vencer a Jorge Calabrese y poner el 1 a 0. Con la imposibilidad de jugar por abajo por el estado del campo de juego, los lanzamientos largos a las espaldas de los laterales se volvieron moneda corriente. Así llegó el segundo. Mateo Rinaldi encontró al “Monito” que con el control ganó un tiempo, se fue en diagonal contra el arco y remató cruzado para gritar el 2 a 0 en apenas 8 minutos.

A partir de ahí, el partido se planchó. Sarmiento, con la necesidad de sumar, ajustó la marca, y mejoró en la presión en el medio para no dejar jugar a Sebastián Chávez ni Agustín Vázquez. Recién a los 23 Kimberley volvió a llevar peligro al área rival con otra corrida de Gómez que está vez definió apenas ancho. El “Dragón” era más en todos los duelos y no pasaba grandes sobresaltos. Cada pelota larga era un problema para la defensa local que a los 36 volvió a padecerlo. Mariani se la llevó a pura potencia y en el último control le quedó a Matías Gómez que tuvo el tercero pero Calabrese le ahogó el grito.

El comienzo del complemento le puso suspenso al partido. A los 3, Diego Suárez la hizo bien por derecha, sacó el disparo que dio en el travesaño y en el rebote apareció Carlos Díaz que estableció el 2 a 1 de cabeza pese al esfuerzo de Nicolás Báez. Sin embargo, la tensión duró poco. A los 13, los tres de arriba se juntaron para volver a poner la ventaja de dos. Mariani le ganó el duelo a Lauría, la pinchó para Gómez que llegó antes que el “uno”, y la peinó para dejársela a Miori que se tomó un tiempo más para definir sin arquero y gritar el 3-1.

Ahí, Mariano Mignini aprovechó para la rotación. Al ya ingresado Franco Mañas se sumaron Ever Ullúa y Diego Martínez y, luego, Ezequiel Goiburu y Damián Luengo. Y como pasó en los tres partido anteriores, este no fue la excepción. A los 41, llegó el gol de Martínez. Ullúa, a pura gambeta, se sacó a dos hombres de encima y sacó el centro a la cabeza del “Negro” que no perdonó. Con este triunfo, Kimberley se mantiene con puntaje ideal y, a falta de dos fechas para cerrar la primera fase, ya sabe que jugará los playoffs en búsqueda del ascenso al Federal A.