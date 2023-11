Pato Fontanet volvió a tildar de "nazi" a Milei

"¿Puede la envidia ser tu alimento?", dice el inicio de la tercera estrofa de Puede, tema del disco Señales de Callejeros. Anoche, liderando a su nueva banda Don Osvaldo, Patricio Santos Fontanet reemplazó esas palabras por un fuerte: "¿Pueden los nazis ser tu gobierno?". Y se reafirmó la postura del rock nacional frente al nuevo gobierno presidencial.

Pero, lo particular del caso, es que Fontanet y Milei tienen un cruce de antecedente. A principios de 2022, cuando las elecciones parecían tan lejanas como incomprobables las chances de que el actual presidente electo sea finalmente el más votado, el cantante le dijo "nazi" al diputado Javier Milei, quien respondió en la Justicia con una demanda. Pasado el tiempo y con un cargo político trascendental ahora, Milei volvió a ser apuntado por Fontanet, en el recital que Don Osvaldo presentó en Morón.

Se expresaron sobrevivientes de Cromañón

En el mencionado show, Fontanet hizo un impasse y le dejó el escenario a la organización sin fines de lucro No nos cuenten Cromañón. La misma está compuesta por sobrevivientes a la tragedia del 30 de diciembre de 2004 y presentará su versión de los hechos el próximo 2 de diciembre en un libro escrito por el periodista Bruno Larocca. Además, desde la organización enfatizaron su reclamo por la promulgación de la ley que les otorga la expropiación del terreno donde se encontraba el boliche República Cromañón, decisión que no se legisló durante este gobierno y que creen que no se dará en “los momentos oscuros que vendrán desde el 10 de diciembre”.

El rock se manifiesta

El pasado sábado, La Renga brindó un show histórico en el Fin del mundo. Más de 20 mil personas acompañaron a la banda hasta Ushuaia y Chizzo, en un momento rápido pero oportuno, advirtió: “Ojo Milei”. Lo hizo durante la canción Panic Show, utilizada por Javier Milei en sus presentaciones de campaña.

Entre el público se encontró una bandera con la inscripción “Milei gatito mimoso” y otras críticas a su alianza con Macri. El rock nacional empieza a tomar una postura con sus referentes, antes del comienzo de la nueva gestión presidencial.