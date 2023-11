Kimberley festejó en Ayacucho

En su primer partido como visitante, Kimberley derrotó 2 a 0 a Atlético Ayacucho por la segunda fecha de la Zona 12 del Torneo Regional Amateur y alcanzó las seis unidades en su grupo. Marco Miori en el primero tiempo y Diego Martínez en el complemento, anotaron para el equipo de Mariano Mignini.

Kimberley pasó una buena prueba en Ayacucho ante un rival que le planteó batalla en el mediocampo dónde, hasta el final, le impidió a al “Verdiblanco” fortalecer el circuito de juego. Pese a esto, el dinamismo de Sebastián Chávez y las apariciones de Matías Gómez más la proyección constante de Gastón Gómez, ayudaron a romper el bloque defensivo propuesto por Fernando Aramburu. Recién a los 15 llegó la primera situación de peligro en los pies del “Monito” que le ganó la posición a Juan Amodeo y sacó un buen remate que hizo lucir por primera vez en la tarde a Nicolás Fagalde. La segunda vez fue a los 26, también contra Gómez que de tiro libre estuvo cerca de abrir el partido.

No faltó mucho más para que eso sucediera. A los 29, Miori tuvo su debut en la red con la camiseta del “Dragón”. El extremo recibió al borde del área grande, enganchó para la zurda y, con más potencia que dirección, venció las manos del “uno” local. Con el resultado a favor, la visita manejó mejor los tiempos y no pasó sobresaltos. Los pelotazos largos eran controlados por Bacigalupe y Rinaldi que no le permitieron nunca aparecer a Matías Torres. El único que insinuaba algo de peligro era Thiago Sutil que se soltaba y aparecía sin marca por todo el frente de ataque.

En el complemento, la ecuación fue la misma. Atlético estaba más compenetrado en no permitirle jugar a Kimberley que llegar a Baez y los de Mignini, sin problemas, era paciente para encontrar el momento para pegar. Llegando al cuarto de hora, Rinaldi tuvo el segundo de cabeza pero la pelota se fue apenas ancha. Pocos minutos después, Sutil respondió con un remate al medio bien contralado por Báez.

El “Pampa” iba a volver a ser clave a los 21 cuando le tapó un derechazo bravo a Facundo Ledesma que la calzó de aire en la segunda jugada de un córner pero el arquero kimberleño, tapado por varios, reaccionó bien. Ya con Ullúa y Martínez más el ingreso de Leonel Iriarte, que tuvo un buen debut, el ataque era otro. Y el ex Círculo tardó poco y nada en sentenciar las cosas. A los 30, un córner desde la izquierda lo encontró solo en el área chica y, de cabeza, venció a Fagalde y gritó el 2 a 0. Desde ahí hasta el final, poco más pasó en el Estadio Municipal de Ayacucho que vio la segunda victoria consecutiva de Kimberley en el Regional y se afirma en la Zona 12 de la Región Pampeana Sur.

Síntesis

Atlético Ayacucho (0): Nicolás Fagalde; Juan Amodeo, Facundo Ledesma, Agustín Hermida y Joel Salagoity; Laureano Calo, Juan Pablo Ledesma, Thiago Sutil e Iñaqui Oillataguerre; Joaquín González y Matías Torres. DT: Fernando Aramburu.

Kimberley (2): Nicolás Báez; Gastón Gómez, Mateo Rinaldi, Santos Bacigalupe y Mauro Contrera; Sebastián Chávez, Franco Mañas y Santiago Vásquez; Matías Gómez, Bruno Mariani y Marco Miori. DT: Mariano Mignini

Goles: PT 29' Miori (K); ST 30' Martínez (K).

Cambios: ST 5’ Agustín Díaz por Salagoity (A), 17’ Leonel Iriarte por Contrera (K), 18’ Juan Cruz Mouhape por Calo (A) y Facundo Franceschetti por González (A), 23’ Ángel Olavarriete por Torres (A), 25’ Ever Ullúa por Miori (K) y Diego Martínez por Mariani (K) y 32’ Ezequiel Goiburu por M.Gómez (K).

Árbitro: Valentín Pompei

Estadio: Municipal de Ayacucho