Estudiantes le ganó a Defensa y se metió en la pelea

Estudiantes venció 2 a 1 a Defensa y Justicia en el estadio UNO por la fecha 12 de la Copa de la Liga, con goles de Franco Zapiola y Fernando Zuqui, mientras que Tomás Cardona descontó de penal para el visitante, y el equipo de Eduardo Domínguez alcanzó la línea de su rival en la tabla general con 58 puntos y se afianzó en la zona de copas para 2024.

Estudiantes y Defensa y Justicia protagonizaron un entretenido primer tiempo, de trámite rápido y buen trato de pelota. Domínguez le dio titularidad a Carrillo y a Zapiola, eligió un mediocampo dinámico, donde se destacó el buen juego de Jorge Rodríguez, el mejor de la etapa inicial. Vaccari realizó algunas variantes obligadas con relación al último partido, retrasó a Tripicchio al lateral y apostó a la verticalidad de Solari y Togni. En la primera lo tuvo Estudiantes, Carrillo tiró un centro desde la derecha y Zapiola remató pero la pelota en Malatini, luego respondió el conjunto de Varela con un tiro de Soto desviado. El local empezó a acumular méritos, se metió en el área Rollheiser, que llegó mal pisado a definir y la pelota terminó en las manos de Fiermarín. Los de Domínguez tuvieron otras chances con Sosa y Zapiola y a los 31 lateral de Godoy, Carrillo la peinó en el vértice del área chica y Zapiola entró por el segundo palo y de zurda definió contra el palo derecho del arquero uruguayo para el 1 a 0. Pudo aumentar a los 34 en una doble chance con Rollheiser y Zuqui, y Defensa encontró su chance con un pelotazo de Soto para Solari que ante Andújar y desde una buena posición remató desviado. En el descuento tiro libre de Zuqui, ganó Rodríguez en el segundo palo y su cabezazo dio en el travesaño.

En el segundo tiempo no bajó la intensidad. No pudo seguir Sosa por un traumatismo en el hombro derecho. En los primeros 3 minutos hubo tres chances de gol, dos para el Pincha con Zapiola y Zuqui, y los de Varela con Togni después de una buena asistencia de Solari. A los 22 Estudiantes logró aumentar la diferencia en un contragolpe. Una pelota larga para Carrillo, que el “9” aguantó, asistió a Zuqui, Fiermarin rechazó, y el rebote lo volvió a tomar el mendocino que con un amague y un toque suave puso el 2 a 0. La tranquilidad le duró poco al conjunto de Domínguez. Togni volvió a complicar por izquierda, tiró el centró, la pelota da en los brazos de Núñez. Claro penal. Cardona ejecutó abajo contra el palo izquierdo de Andújar, que se tiró bien pero no logró desviar y Defensa consiguió descontar. A partir de ahí el final se hizo dramático. Se luchó, se discutió y no se jugó más. Estudiantes festejó una victoria importante y cortó una racha de 8 partidos sin triunfos ante el Halcón de Varela.