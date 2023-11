Massa aseguró que Cristina Kirchner “no se va a meter” en su eventual gobierno

El candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, aseguró que la vicepresidenta Cristina Kirchner dejará “la función pública” y “no se va a meter en nada” si eventualmente él gana las elecciones. También criticó la postura de la Cancillería de su propio gobierno contra los bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza. Ante la consulta sobre si apoyaba el juicio político que el oficialismo impulsa contra la Corte Suprema en Diputados, el candidato una respuesta certera y argumentó que desconoce el proceso, pese a que lleva más de un año e involucra a dos legisladores del Frente Renovador.

“Cristina deja la función pública, deja de ser vicepresidenta y no va a tener cargo público. No se va a meter en nada, como no se metió este año en mi trabajo en el ministerio”, aseguró Massa para distanciarse de la vicepresidenta, en declaraciones durante una entrevista en LN+.

Sobre la postura del país sobre el conflicto en Israel, Massa dijo que fue "horrible" el comunicado del canciller Santiago Cafiero. “Tengo una mirada distinta en política exterior. En el debate, yo planteé poner desde el 10 de diciembre a Hamas como organización terrorista, ninguno de los otros candidatos se expresó”, agregó el ministro de Economía. “Fui el primero en condenar el atentado terrorista de Hamas, el primero en ir al acto de la Daia”, completó, sin dejar de advertir que Javier Milei se bajó de ese acto en la entidad política de la comunidad judía.

En relación al juicio político que se sigue contra los miembros de la Corte Suprema en la Cámara de Diputados, tomó distancia: “No lo conozco, no leí ni siquiera los planteos”, afirmó y expuso que le pidió al oficialismo que frene el juicio durante el tramo final de la campaña: “Pedí que este tema no sea parte de la agenda de disputa ahora, que entiendan que este proceso no puede ser parte del debate electoral porque la Corte no puede ser sujeta a una discusión de política electoral”.

Sobre la inflación durante su gestión como titular en Economía, Massa se amparó en el efecto de la sequía. “El primer dato es la sequía. El año pasado, la Argentina había exportado 39.000 millones de dólares; este año, 21.000 millones de dólares menos y sostuvimos el crecimiento del empleo. El segundo gran dato es el acuerdo criminal con el FMI. A fin de mes, el FMI empieza la investigación sobre la fuga de capitales del préstamo standby de 2018, manda una comisión a la Argentina”, aseguró. “Mi gobierno va a revaluar moneda sobre la base del aumento de exportaciones”, dijo también.