Boca no lo definió, San Lorenzo reaccionó y terminaron en tablas

Los dos dejaron pasar la última chance de acercarse a la zona de clasificación de la Copa de la Liga. También, desperdiciaron la posibilidad de meterse de lleno en la pelea para ingresar a la Libertadores 2023. Ni una ni la otra, Boca y San Lorenzo mostraron diferentes versiones en un mismo partido, terminaron empatando uno a uno y no les sirvió a ninguno de los dos, en el cierre de la 12da fecha de Zona B. El VAR omitió un claro penal para el "xeneize" en el primer tiempo y anuló (correctamente) un tanto de Barrios en el final por offside de Girotti.

El golpe de la final de Libertadores perdida era, es y será por mucho tiempo una herida abierta que solamente podrá cicatrizar definitivamente con la obsesión transformada en hecho de alcanzar la séptima Copa, pero para ello siempre, obviamente, primero hay que clasificarse para jugarla, y por el momento el "xeneize" está aun lejos de hacerlo. Y encima hoy el rival era San Lorenzo, que también marchaba por el mismo objetivo, era local y tiene una estadística histórica favorable en este clásico entre grandes del fútbol argentino.

Boca se mostró recuperado anímicamente en el primer tiempo, asumiendo el protagonismo del desarrollo, presionando a su rival hasta la mitad de la cancha y generando acciones de riesgo que encontraron otra vez a un irresoluto Edinson Cavani desperdiciando situaciones inmejorables como para poner a su equipo en ventaja. Los dirigidos por Rubén Insúa, en tanto, apostaron a una línea de cinco que aparentó ser demasiado "preventiva" teniendo en cuenta que su equipo contaba con los mismos puntos que Boca y, por lo tanto, las mismas necesidades a la hora de tener que sumar de a tres. Porque esa protección defensiva fue la que permitió que, como fue referido, su rival se adueñara de la pelota en esos 45 minutos iniciales y perforara especialmente por izquierda con el atrevimiento y la gambeta vertical de Valentín Barco.

Pero todo lo mejor de la tarde quedó para el segundo período, cuando curiosamente a San Lorenzo le hizo bien que Boca se pusiera en ventaja apenas superados los cinco minutos a través de Miguel Merentiel, luego de justamente un regate frontal de Barco y una habilitación precisa para que el uruguayo definiera con un remate diestro y cruzado de izquierda a derecha. Previamente había existido una falta de Pol Fernández sobre Nahuel Barrios pero el árbitro Pablo Echavarría otorgó la ley de ventaja y de la contra llegó la conquista "xeneize".

Con la derrota, San Lorenzo se quedaba con chances muy recortadas de acceder a la Libertadores y además ocupando el último lugar de su zona, por lo que a Insúa no le quedó otra que mover la estantería de su banco de suplentes, y así, cambio tras cambio pasó de un 5-4-1 a un 3-2-5, algo que le dio réditos inmediatos. Es que con esas variantes el protagonismo cambió de dueño y fue San Lorenzo el que empezó a jugar cada vez más cerca del área defendida por Sergio Romero, al que lo salvaron el travesaño, alguna que otra revolcada, un defensor con una intervención providencial, pero no el error del propio "Chiquito", que salió "a cazar mariposas" en un centro de Nahuel Barrios y Adam Bareiro no tuvo inconveniente en cabecear a la red.

Esa igualdad entonó al local y a su afición, que empujó al equipo hacia delante porque "olía" que el triunfo no era un objetivo lejano ni mucho menos. Y cuando se jugaban los 45 minutos de ese segundo período y San Lorenzo llegó efectivamente a la victoria con un golazo de Barrios, a quien le bajó el balón el ingresado Federico Girotti, pero en uno de los pocos aciertos de la tarde, Pablo Echavarría anuló a instancias del VAR por una posición adelantada del exRiver.