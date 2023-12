Se presenta en Mar del Plata el nuevo libro de Lorena Pronsky

Flores en el barro es un recordatorio de que la vida no siempre es perfecta y que a veces nos encontramos hundidos en el fango del dolor, la pérdida y las dificultades. Sin embargo, en ese barro se esconden semillas que florecen en medio de la adversidad, dándonos la fuerza para superar los obstáculos y brillar incluso en los momentos más oscuros.

Pronsky creé en el otro y en la palabra como esas semillas que aparecen para darnos fuerza. Alguna vez me dijo: “Somos seres sociales, por lo tanto, uno se va reponiendo con el otro, se va haciendo con el otro. Y uno, a veces, aprende a resolver la situación en la medida en que puede hablar con el otro, pero no por lo que el otro le devuelve, sino por escucharnos. La escritura, en lo particular, es una buena herramienta, ya que es una manera de hablar con uno mismo. Se trata de poner en palabras la angustia”.

En sus páginas, Lorena Pronsky invita a comprender que cada final es siempre un nuevo comienzo. “Que darnos cuenta de que nuestros pies se hunden en el lodo es también la oportunidad de iniciar una nueva historia. A su vez reflexiona sobre la importancia de tomar decisiones meditadas y aprovechar las ocasiones de cambio que se nos presentan, a pesar del costo emocional que a veces puedan implicar para nosotros y nuestros seres queridos. La paciencia y la confianza son los dos elementos claves a lo largo de este proceso de transformación personal, aquello que nos permitirá cruzar al otro lado del dolor y presenciar el florecimiento de nuestros propios pétalos”, sostiene el adelanto del libro.

Flores en el barro sumerge al lector en mundos fascinantes a través de un conjunto de reflexiones, poemas y relatos unidos por un hilo invisible: la posibilidad de los protagonistas de cambiar el rumbo de sus vidas. De ahí el epígrafe de Harab Elimelj Bar Shaúl que abre el libro: “Se nace dos veces. Una por manos ajenas, la otra por decisión propia. Una es un acontecimiento de la naturaleza, la otra es un acontecimiento espiritual. El primer nacimiento: es la salida del cuerpo materno hacia el mundo exterior. En el segundo nacimiento: es el ingreso a la propia esencia”.

Lorena Pronsky presentará Flores en el barro este viernes 1 de diciembre a las 17 en el Espacio Cultural Vitto de San Luis 2753.