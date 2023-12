La acusaban de llevarle droga a su pareja a la cárcel: los absolvieron

Falta de pericia química y una espera de más de tres años que impidió establecer si la sustancia secuestrada era marihuana. Así pueden resumirse los motivos que llevaron al Tribunal Oral en lo Criminal N°3 a absolver a una mujer acusada de intentar ingresar droga al complejo penitenciario de Batán y a su pareja, detenida en el lugar.

Los jueces Juan Sueyro, Alexis Simaz y Federico Wacker Schroder consideraron que no se pudo acreditar la acusación fiscal y absolvieron a María Fernanda Behotats y a Alfredo Maximiliano López. El Tribunal dispuso la libertad de ambos previo a verificar que no interesa su detención a otro organismo jurisdiccional.

El Ministerio Público Fiscal vinculó a la pareja con tres hechos: el primero de ellos en abril de 2020 cuando a la mujer le encontraron –durante una requisa en la entrada de la Unidad Penal N°44 de Batán- una sustancia que sería marihuana y que iba a entregarle a su pareja.

Intentó ingresar droga al penal.

En mayo de ese mismo año se allanó su vivienda en la ciudad de Miramar, donde secuestraron casi 20 gramos de marihuana y más de 100 gramos de una sustancia blanca que se descartó ante el arribo de la policía. El tercer hecho fue el hallazgo de 15 gramos de una sustancia blanca oculta en una mochila en la celda que el hombre ocupaba en la cárcel.

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223, el Tribunal señaló que la causa llegó a juicio solamente con la información inicial obtenida durante la requisa, pero “sin pericia química capaz de ratificar la naturaleza del secuestro y concentración de THC”. Para los jueces, esa omisión constituye obstáculo insalvable para el dictado de un pronunciamiento condenatorio.-

“No puedo dejar de destacar que tres años, cuatro meses y ocho días transcurrieron desde aquel procedimiento en la Unidad Penal 44 hasta la audiencia de debate en esta causa, que dicho término resultó más que suficiente para disponer la realización del acto pericial, ya sea en etapa de investigación o a modo de instrucción suplementaria. Sin embargo, a pesar de ese prolongado lapso, la parte acusadora no llegó a superar aquel indicio que le suministró el test de orientación y no corresponde que este Tribunal suponga circunstancias que no fueron probadas en la audiencia”, señalaron.

Para el Tribunal, resultó insuficiente entonces la prueba que trajo la parte acusadora para demostrar que el material secuestrado era efectivamente sustancia estupefaciente y, eventualmente, si esa sustancia vegetal tenía suficiente capacidad tóxica para afectar al bien jurídico. “Claramente, el estado de duda que se produce como consecuencia de la ausencia de pericia, por imperativo constitucional, debe favorecer a la imputada”, indicaron.

Con relación a los otros dos hechos que llegaron a juicio, los jueces remarcaron los inconvenientes para la realización de las pericias químicas a partir de la falta de operatividad del cromatógrafo gaseoso.

Secuestraron marihuana. (Foto: ilustrativa).

“Pasó mucho tiempo desde entonces, la pandemia, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, la obtención de un tercer campeonato del mundo por parte de la selección nacional de fútbol y otros acontecimientos de importancia significativa, pero durante ese lapso tampoco se ordenó la realización de nuevos exámenes para superar las limitaciones instrumentales que en su momento impidieron la actuación de los peritos”, indicaron antes de resaltar que estaban ante un grado de indeterminación.

El Tribunal sostuvo que “varios fiscales tomaron parte en las diferentes etapas de esta causa y también son muchas las falencias registradas, defectos cuya cantidad e importancia impiden un ejercicio legítimo del poder punitivo. Por ello, se impone el dictado de un veredicto absolutorio”.

Los Jueces dictaron veredicto absolutorio respecto a los tres hechos y dispuso la libertad de María Fernanda Behotats por los dos primeros hechos y de Alfredo Maximiliano López con relación al tercer hecho por no haberse acreditado la acusación fiscal.