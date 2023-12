Espectacular Fiesta del Deporte en Alvarado

En su Villa Deportiva de la ruta 88, Alvarado celebró la “Fiesta del Deporte” para cerrar el 2023 exhibiendo todas las disciplinas deportivas, entregando menciones especiales, reconocimientos y compartiendo una tarde donde incluso los integrantes del plantel de Primera Nacional jugaron con los chicos de inferiores.

La Fiesta del Deporte de Alvarado fue todo lo que se esperaba y más. En la Villa Deportiva se llevó adelante una celebración sin precedentes para la historia de la institución donde se pudo celebrar el orgullo de ser hincha del “Torito”. De a poco, todas las actividades del club tuvieron su espacio no sólo para brindar diversas exhibiciones (karate, boxeo, gimnasia artística, básquet), sino también para hacer entrega de las medallas a los mejores compañeros elegidas por los propios deportistas en cada disciplina y, a su vez, en cada categoría. También se reconoció con diplomas a las deportistas de Patín Artístico.

Fue una jornada para celebrar a los campeones y mejores exponentes deportivos. La subcampeona panamericana de Karate, Aylén Yardin y el flamante subcampeón en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 con la Selección Argentina de Futbol 7 PC, Nahuel Gutiérrez; recibieron una mención por los logros obtenidos. Además, la categoría 2009/2010 de fútbol pudo alzar su trofeo de Campeón de PreLiga, los de la 2009 el título de subcampeones de la Liga Marplatense de Fútbol y la 2013 celebró con su copa el campeonato de PreLiga obtenido recientemente.

Por supuesto, también hubo reconocimientos a dirigentes importantes para la institución como Cristian y Oscar Mussi; el extesorero Ricardo Liceaga Viñas, el profesor de la escuelita del club desde hace 23 años, Orlando Morón, y los jugadores juveniles que firmaron durante este año su primer contrato profesional: Ramiro Makarte, Alan Palavecino, Agustín Zapata y Marco Miori. También recibieron una distinción aquellas transmisiones deportivas que siguen la campaña de Alvarado en la Primera Nacional durante toda la temporada.

La conducción estuvo a cargo de Federico Ingrassia y no podía faltar "Torino", la mascota del club, que firmó autógrafos a todos los niños presentes. Acompañaron la hermosa tarde de agasajos las agrupaciones que siempre colaboran con la institución. Como cada vez que Alvarado realiza una acción, no faltó la solidaridad porque la Fundación Alvarado recibió un gran número de donaciones (alimentos no perecederos, ropa y juguetes en buen estado).

Una fiesta total que terminó con música en vivo de Los Eternos, una celebración de las disciplinas del club y de la familia que integra el club; el espíritu constante que transmite la dirigencia encabezada por Emiliano Montes.