Condenan a ladrón de comercios al que redujeron a golpes los clientes

Un hombre de 36 años que cometió varios robos a comercios y que en uno de ellos fue reducido a golpes por los clientes del lugar fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado en el Tribunal Oral en lo Crimina N°4. En la misma sentencia a Carlos Daniel Tobajas también lo declararon reincidente.

En el acuerdo que el Ministerio Público Fiscal y la defensa le presentaron al Juez Alfredo Deleonardis se dio por probada la responsabilidad del imputado en la seguidilla de hechos que comenzó el 7 de septiembre del año pasado cuando con un cómplice ingresó a un supermercado en la avenida Fortunato de la Plaza al 5100. En esa ocasión, tras amenazar con armas de fuego de puño a los propietarios, robaron varios atados de cigarrillos y 178 mil pesos.

Arma y dinero secuestrado en el último robo.

Veinte días más tarde, “Charly” se presentó en un autoservicio en De la Maza al 3600 y amenazó con un revólver al empleado al que le sustrajo una notebook Acer y cuarenta mil pesos. Los investigadores también acreditaron su responsabilidad en el robo del 7 de octubre del año pasado a una química en calle Magallanes al 7800 de la que obtuvo 115 mil pesos, un celular y un auto estacionado en el lugar con el que se dio a la fuga.

La seguidilla de éxitos llegó a su fin la noche del 20 de noviembre cuan do entró a un supermercado en inmediaciones de la avenida Luro y Nasser armado con un revólver descargado con el que amenazó a los presentes. Tal como se informó en su momento, un “descuido” de diez segundos cuando salió de una oficina con veinte mil pesos, permitió a empleados y clientes forcejear con él, golpearlo, sacarle el arma y reducirlo.

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223 se descartaron cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y atenuantes, aunque se valoraron como agravantes que los hechos fueron cometidos en locales abiertos y esto “resulta determinante de una mayor indefensión para las víctimas”.

El magistrado condenó a Carlos Daniel Tobajas, coautor del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego de aptitud para el disparo no acreditada y autor de dos delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego de aptitud para el disparo no acreditada y robo agravado por el uso de arma de fuego de aptitud para el disparo no acreditada, en grado de tentativa a la pena de cuatro años y seis meses de prisión.

Tobajas fue declarado reincidente y seguirá alojado en la Unidad Penal N°37 de Barker.