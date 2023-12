Plan anti piquetes: las cuatro fuerzas federales tendrán autorización para desarticular protestas

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó un plan para prevenir los cortes, piquetes y bloqueos en las calles. Caso contrario, las cuatro fuerzas federales estarán autorizadas para desarticularlos y actuar contra las masas populares.

En una conferencia de prensa, la funcionaria del Gobierno que conduce Javier Milei aclaró que se podrá protestar en las veredas, pero no estarán permitidas las manifestaciones que corten la circulación en la vía pública. "Toda persona que esté en la vereda no va a tener problemas. Lo que no queremos son cortes de calles o rutas", garantizó.

"Sin orden no hay libertad. El propósito de este protocolo es cumplir con la ley. Hemos tenido muchos años bajo un desorden total y absoluto que hizo que gente no haya podido llegar a sus lugares de trabajo o una ambulancia no pueda llegar a tiempo .Esto viene hace muchos años y es hora de terminar con esta metodología que lo único que hace es generar un desorden total y absoluto", enfatizó.

Las fuerzas federales (Policía, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria), explicó Bullrich, tendrán la autorización para "emplear la mínima fuerza necesaria y suficiente" en zonas de jurisdicción nacional, mientras que las fuerzas provinciales deberán hacerlo en zonas de su competencia. "Será graduada en proporción a la resistencia", señaló.

"No vamos a tomar en cuenta la existencia de vías alternativas al tránsito o la circulación. Si se corta la vía principal, se libera la vía principal. Se va actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación", aclaró.

La ministra de Seguridad nacional confió que en los cortes, piquetes y bloqueos "serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delitos" y también se va a proceder a incautar los vehículos que no estén bajo las normas de tránsito o cuyos conductores no tengan la documentación que tienen que tener".

Los manifestantes serán pasibles de sanciones también en casos de que quemen neumáticos y provoquen daños ambientales y también cuando estén acompañados por menores de edad. "Por supuesto no se actúa de la misma manera frente a niños, ancianos o mujeres embarazadas. Pero no queremos que usen a los chicos como escudos. Va a haber consecuencias fuertes", afirmó.

Los costos de los operativos de seguridad correrán por cuenta de los piqueteros. "El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad. Tendrán que pagar las organizaciones o los individuos", aseguró.

Bullrich también reveló que se va a cobrar un registro de las organizaciones sociales que participan en este tipo de prácticas.