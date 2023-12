Montenegro pidió prorrogar por 48 horas la presentación del Presupuesto 2024

El intendente Guillermo Montenegro solicitó el jueves a la noche al Concejo Deliberante una tercera prórroga a la presentación del Presupuesto 2024 por un plazo de 48 horas, dado que este viernes vencía el plazo vigente. El jefe comunal explicó que el motivo se debe a que los equipos técnicos se encuentran afinando los últimos detalles de las partidas asignadas a cada dependencia, luego de los cambios en el organigrama con la creación y eliminación de áreas.

"Fundamos el pedido en la modificación de la Estructura Orgánica Funcional la cual se encuentra en proceso de desarrollo, lo cual genera la necesidad de realizar la correspondiente adecuación del Proyecto de Presupuesto mencionado precedentemente y el reciente cambio de autoridades que condicionó el proceso de elaboración", sostuvo Montenegro en el escrito al que accedió 0223. Entre las novedades, aparece la extinción de la Secretaría de Gobierno, cuyas funciones se repartieron en diferentes áreas, principalmente con la creación de la Secretaría de Participación Ciudadana y Descentralización.

La solicitud alcanza tanto al Presupuesto 2024 de la Administración Central como al de los cuatro entes descentralizados (EmturyC, Emder, Emvial y Emsur), al de la empresa estatal Osse y a las ordenanzas Fiscal e Impositiva, por lo que el pedido también fue firmado por el presidente de la firma sanitaria, Carlos Katz, y el flamante secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli.

Como reveló este medio, la ordenanza Fiscal llegarían con una importante novedad, que sería la propuesta de implementar una cláusula gatillo para actualizar las tarifas por inflación, en una implementación que estaba siendo pulida por el equipo económico y legal de la Comuna. Sin grandes referencias sobre el presupuesto nacional, y menos aún del provincial aún no presentado por Kicillof, la principal urgencia del gobierno no es tanto la aprobación del Presupuesto sino la actualización de las tasas municipales. Las mismas representan el 40% de los ingresos de la Comuna y en caso de no haber actualización, las facturas de enero deberían ser impresas con los mismos valores de 2023. En el año se aplicó un aumento del 73%, muy lejano del 148,2% de inflación acumulado en el año a noviembre, según informó ayer el Indec.

En ese sentido, Osse dio una primera señal esta semana, cuando la empresa y el propio intendente solicitaron al Concejo Deliberante autorice por fuera del tratamiento del Presupuesto 2024 la aplicación de un aumento del 142,7% en las cuotas 1 y 2 del 2024, en el marco de un fuerte déficit de $1,6 mil millones que arrastra la compañía.

El plazo original para la presentación del Presupuesto y el resto de los proyectos venció original el 31 de octubre, momento en el cual el Concejo Deliberante le otorgó una primera prórroga hasta el 30 de noviembre. Llegada esa fecha, y a petición del Ejecutivo, se extendió hasta este viernes 15 de diciembre. Ahora, se espera que en las próximas horas la presidenta del Concejo, Marina Sánchez Herrero, dicte un decreto para extender por otras 48 horas la elevación del paquete.