Afirman que los combustibles seguirán aumentando y se acomodarán al precio del dólar

Luego que este miércoles todos los combustibles subieran sus precios un promedio del 37%, tras la devaluación del peso, empresarios de estaciones de servicio afirman que el gobierno nacional busca acordar con las petroleras nuevas subas escalonadas, que en principio serán “moderadas” en relación a la suba del dólar pero que de a poco se acomodarán al precio internacional.

En declaraciones a 0223, Patricio Delfino, referente de la Cámara de Expendedores de Mar del Plata explicó que, si los combustibles suben repentinamente y se igualan al valor del dólar, el litro de nafta costaría 820 pesos. “Buscan llegar a precios que sean más pagables por la población”, analizó y evaluó que “quizás la noticia es que no hubo los aumentos que se esperaban de una devaluación así directa".

“Lo poco que se sabe es que van a haber reuniones entre el gobierno y las petroleras y es algo que por ahí no se condice con una lógica liberal, es decir, no hay nada que no tenga que intervenir en el mercado de un bien en particular”, dijo Delfino y razonó que esta decisión del gobierno -diferente a la que postuló en campaña- es para que "sean precios más pagables por la población, porque a nadie le sirve que la premium cueste mucho dinero, porque no la vendes", razonó.

Sin embargo, el empresario admitió que "pueden venir aumentos moderados, pero creo que en un plazo más o menos de acá a 3 o 4 meses quizás los precios lleguen a los valores, que hoy por hoy, indican los cálculos. Con la devaluación y el valor del dólar oficial, con estos precios, esta a la mitad del impacto y falta otro tanto", completó Delfino.