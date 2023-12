Futuro incierto para los docentes interinos de la Universidad: hay 2 mil cargos en juego

El secretario académico de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Daniel Reynoso, conversó con 0223 sobre la situación de los docentes contratados, en el marco de la incertidumbre que generan las posibles decisiones que se tomen desde la Nación en la política educativa a partir del 10 de diciembre.

En este marco, expresó que "a través de la vinculación que tenemos con el gremio ADUM, que es el que nuclea a los docentes universitarios, veníamos trabajando en situaciones de contratación de los docentes que, podíamos llamar, eran más laxas que otras. Que llevaban a cierta inestabilidad, o pensar que podía haber inestabilidad en el cargo, pese a que no se había dado ningún caso en la universidad. De todas formas, nos pareció que cuando nosotros tenemos una designación que es a término, y esta designación se repetía durante un determinado número de años, más de cinco en este caso, se podía llegar a pensar una figura más sólida que es el llamado interino que la universidad se compromete a realizar, para llevar adelante un concurso con el objetivo de estabilizar ese cargo".

"Ese fue un acuerdo que obviamente requería la presencia de los decanos de cada unidad académica, para que cada uno viera en esto los problemas que se generan. Hay contratos docentes que son por un cuatrimestre, hay otros que son bimestrales, es decir, ver la forma en que esto se iba a considerar a los fines de no homogeneizar en algo que fuera después insatisfactorio para todos", precisó.

En el marco de esta situación que el propio Reynoso califica como de "incertidumbre", aclaró que se habla de 2 mil casos. "Es mucho porque hay una gran cantidad de docentes que sobre un cargo regular, tienen un cargo a término. Entonces, no estamos hablando de personas, sino de cargos. En el número de personas posiblemente este sea un número menor, pero en el número de cargos estamos hablando de 2 mil. Estamos en una realidad dinámica. Es una realidad que hay un nuevo Presidente. Me imagino que por ahí genera algo de incertidumbre o preocupación con respecto a las determinaciones que el primer mandatario pueda llegar a tomar en torno a lo que ya de alguna manera anunció, pero veremos si lo hace o no lo hace".

"Nosotros, frente a esa incertidumbre, es que damos pasos para tratar de reducir es sensación. No la podemos eliminar porque la incertidumbre está, incluso a pesar de que tenemos a alguien designado para el área de Educación, tampoco es una garantía de cómo van a seguir las cosas. Pero sí podemos gestionar, por ejemplo, en cuanto a consolidar el presupuesto de la universidad, y esto nos parece que es un paso importante el que se ha dado".