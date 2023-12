Platense es el primer semifinalista

Platense no se rindió, lo buscó hasta el final y se llevó todo el premio.

Hay cosas que en este tipo de instancias no te puede pasar. Huracán tuvo todo para definir el partido, ganaba 1 a 0 y tenía espacios para liquidarlo, pero no lo hizo, más por propia impericia que por virtudes de Platense que se veía superado. Sin embargo, en el cierre del juego, el "calamar" encontró la igualdad y terminó mejor parado, con mejor ánimo y lo confirmó desde los 12 pasos, Macagno atajó dos, no erraron ninguno y los de Martín Palermo son semifinalistas de la Copa de la Liga. Esperan por Banfield o Godoy Cruz, que juegan más tarde.

NOTA EN DESARROLLO