Kimberley perdió el puntaje ideal

Kimberley dejó los primeros puntos en el camino tras igualar 1 a 1 con Atlético Ayacucho por la quinta fecha del Torneo Regional Amateur de Fútbol. Marco Miori había puesto en ventaja al "Dragón" pero cerca del final Mateo Rinaldi, en contra, puso cifras definitivas. El próximo fin de semana, el conjunto dirigido por Mariano Mignini, que ya está clasificado desde la fecha anterior, visitará a El Porvenir de San Clemente del Tuyú en lo que será el cierre de la primera fase. Había sido un partido duro en Ayacucho y volvió a serlo en Mar del Plata. Pero esta vez, con el viento como gran protagonista de la tarde que condicionó de principio a fin el desarrollo del encuentro. Más allá de eso, Kimberley salió a ser protagonista, a tener la pelota e intentar romper por los costados con Ever Ullúa y Matías Gómez. Sin embargo, Atlético se mostró bien parado, cuando perdía la pelota se agrupaba bien, y cerró los caminos. Recién a los 18, una jugada preparada en la salida de un córner llevó peligro claro al arco de Nicolás Fagalde que terminó controlando un remate rasante que no presentó grandes complicaciones. Diego Martínez no lograba quedar de frente para mantener su alta efectividad (cuatro goles en cuatro partidos) y los tres volantes no lograban romper el cerrojo defensivo de la visita. Cuando promediaba la primera mitad empezó a crecer la figura de Santiago Vásquez a fuerza de empuje y carácter. Él mismo fue el que tuvo la posibilidad de quebrar el cero pero el disparo impactó en el travesaño. Los minutos pasaban y lo más peligroso llegaba a partir de la gambeta y velocidad del "Monito" Gómez que cada vez que encaraba, lo cortaban con falta. Por su lado, Ullúa no estuvo fino y pese a sus movimientos hacia adentro para terminar cerca de Martínez, no logró encontrar la posibilidad de remate.



En el complemento el movimiento fue mayor. Marco Miori ingresó en el entretiempo por Ullúa (molestia) y su potencia y frescura marcó un cambio en el juego. Pocos minutos después, Mignini mandó a Goiburu por el medio por Agustín Vázquez para intentar romper desde atrás y lo consiguió. Así, a los 20, una buena combinación grupal quedó para la definición del ex Deportivo Norte que otra vez se tomó su tiempo y, sin Fagalde que había salido a atorar a Martínez, puso la pelota abajo a la izquierda para que Facundo Ledesma no pudiera evitar el 1 a 0. El encuentro estaba controlado. Atlético no presentaba grandes problemas para la defensa kimberleña que no pasaba sobresaltos. El salto a la cancha de Bruno Mariani también permitió presionar más arriba a partir de su sacrificio. A los 28 el que pudo estirar la ventaja fue Gastón Gómez que terminó una gran asociación de todo el equipo que progresó en cancha con pelota dominada y a puro toque. Cinco minutos después, Goiburu la hizo bárbaro por izquierda, mandó el centro atrás para la llegada del proveniente de Dock Sud pero la pelota se fue apenas afuera. Esa dupla se volvió a encontras minutos después pero por derecha. "Equi" la pinchó sutilmente para Mariani que ahora si definió a la red pero el asistente Lucas González levantó increíblemente la bandera cuando el atacante de Kimberley estaba habilitado por Ledesma y uan Cruz Mouhape. A los 41 llegó el empate. Una jugada aislada por derecha terminó en un centro bajo al primer palo que Mateo Rinaldi intentó cerrar pero, en el esfuerzo, terminó metiendo la pelota en el arco de Nicolás Báez. Más allá de la intención de volver a ponerse en ventaja nuevamente, los intentos fueron en vano.



Con este resultado, Kimberley se mantiene invicto con 13 unidades en el Regional aunque ya sin puntaje ideal. La próxima semana visitará a El Porvenir en San Clemente del Tuyú por la sexta fecha de la primera fase y aguardando a saber cómo serán los cruces de playoffs.



Síntesis



Kimberley (1): Nicolás Báez; Gastón Gómez, Mateo Rinaldi, Santos Bacigalupe y Franco Mañas; Agustín Vázquez, Sebastián Chávez y Santiago Vásquez; Ever Ullúa, Diego Martínez y Matías Gómez. DT: Mariano Mignini