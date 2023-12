Godoy Cruz necesitó de los penales para dejar en el camino a Banfield

Son partidos de 90 minutos que no dan lugar a recuperación, por eso los equipos los juegan con más temores que ganas de arriesgar. Godoy Cruz es uno de los equipos que juega bien en el fútbol argentino, pero no pudo encontrar los caminos para romper el esquema del Banfield de Falcioni y llegaron con el marcador en blanco al final. En los penales, Insúa erró el segundo del "taladro", en el "tomba" no falló nadie y jugará la semi contra Platense por la Copa de la Liga.

NOTA EN DESARROLLO