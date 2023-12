Peñarol se fue al receso renovado y con una sonrisa

Con personalidad, con autoridad, Peñarol lo cocinó a fuego lento, se impuso 92 a 76 sobre Comunicaciones de Mercedes y sumó el tercer triunfo en fila desde la llegada de Hernán Laginestra al banco "milrayitas". De aquel último puesto en la Liga Nacional, hoy logró saltar peldaños y arribar al receso de las fiestas fuera de la zona del playout. La levantada de Peña vino de la mano con el crecimiento de Joaquín Valinotti, otra vez figura con 24 puntos y 9 asistencias.

ESTADÍSTICAS COMPLETAS

El comienzo no fue el esperado para el local, pero no se desesperó. Empezó a encontrar puntos con Monacchi bajo las tablas, fue todo equilibrado y se fueron al descanso con ventaja mínima (18-19) para los correntinos. En el segundo parcial mejoró el "milrayitas", hubo un buen ingreso de los relevos y, si no fuera por un par de fallas que le permitieron correr a Comunicaciones, la diferencia pudo ser mayor. Igual, fue al vestuario arriba por 5: 43-38.

Desués de un arranque flojo del complemento, la puntería desde el perímetro lo sacó a flote y le dio la distancia necesaria para empezar a quebrar el partido. Valinotti mostró su mejor versión, tuvo gol fácil y se cortó de cara a los 10' finales: 73-57. El último parcial estuvo demás, los correntinos no pudieron volver a meterse en juego y el local no le dio ningún lugar a la reacción para sellar el triunfo 92 a 76 que se festejó en el Poli y mandó a todos con alegría al receso.