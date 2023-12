Se negó a declarar el abogado acusado de abusar a un sobrino de nueve años

El abogado de 50 años que está acusado de abusar sexualmente de su sobrino menor de edad a fines del año pasado se negó a declarar hace instantes y fue trasladado nuevamente a la Unidad Penal N°44 de Batán mientras avanza la investigación.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que el imputado –cuyos datos personales no se dan a conocer para evitar identificar a la víctima- estuvo acompañado por un abogado particular y ante el fiscal Alejandro Pelegrinelli optó por no dar su versión de los hechos.

Se negó a declarar en Tribunales.

Tal como se informó hace dos semanas, aunque los hechos que le imputan ocurrieron a fines de 2022, la familia de la criatura pudo realizar la denuncia a mediados de este año. En la investigación s e incorporó, como elemento saliente, el resultado de la Cámara Gesell practicada al nene que hoy tiene 9 años.

“El pequeño pudo relatar que su tío lo había tocado en más de una oportunidad y que, al menos en una ocasión, lo había obligado a practicarle sexo oral” se informó oportunamente.

Al ser notificado de la situación, el imputado presentó con sus abogados un pedido de eximición de prisión que la Jueza de Garantías Lucrecia Bustos rechazó. La decisión se basó en la pena en expectativa que tiene el delito de abuso sexual agravado y corrupción agravada de menores.

A partir del avance de la investigación en trámite en la Unidad Funcional de Instrucción N°5, fue personal de la DDI el que lo detuvo el miércoles en inmediaciones de las calles Necochea y Jujuy cuando caminaba por la calle.