Boca y Diego Martínez se reunieron para ultimar detalles

El representante del técnico Diego Martínez, que aun no resolvió su desvinculación de Huracán, Luciano Krikorián, se reunió con los integrantes del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, Raúl Cascini y Marcelo Delgado, para ir afinando los números del contrato del entrenador y sus nueve colaboradores.

Martínez todavía no pudo acordar su alejamiento de Huracán, por lo que su confirmación como sucesor oficial de Jorge Almirón se sigue dilatando, pero en el mientras tanto su representante trabaja en la resolución del contrato del cuerpo técnico.

En principio Martínez firmará contrato por un año con opción a otro más, pero si no se aceleran las gestiones hasta Navidad, no podrá estar presente en el arranque de la pretemporada al frente del plantel, que está prevista para el próximo martes 26 en el predio del club en Eeiza. Por el momento las únicas dos bajas confirmadas son las del defensor Facundo Roncaglia y el volante Diego González, que no seguirán en la institución porque no les serán renovados los contratos que finalizan el próximo 31 de diciembre.

En cuanto a los 10 componentes del nuevo cuerpo técnico "xeneize", son los siguientes: Martínez (DT principal); Cristian Bardaro, Adrián González y Gustavo Rodríguez (ayudantes de campo); Juan Manuel Conte y Leandro Mazziotti (preparadores físicos); Omar Mateo (videoanalista), Patricio Ciavarella (coaching) y Pablo Campodónico (entrenador de arqueros), este último trabajando junto a Fernando Gayoso, del club.