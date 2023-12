Malestares psicológicos por las fiestas de fin de año

Durante la última semana de noviembre y las primeras de diciembre, ya se empiezan a palpitar las fiestas de fin de año. Si bien faltan unas semanas, las vidrieras, el arbolito, las compras navideñas y todo un aparato comercial al servicio de ellas, comienzan a provocar cierta exaltación y emocionalidad

en las personas.

“Son cuestiones psicológicas que tienen que ver con el estar apurado y atareado en la búsqueda de más tiempo para poder organizar todo y organizarnos nosotros también”, asegura la psicóloga psicoanalista Alejandra Linardi (MP 45849). Y agrega, “Puede llegar a ver ansiedad, angustia, sentimientos de desesperanza, episodios de manías donde la gente no para, episodios de bajones donde las personas se detienen, o sea, es una mezcla de emociones disparadas por el contexto de las fiestas. Llamamos fiestas a la Nochebuena, a la Navidad, a Fin de año y Año nuevo. Podemos sumar Reyes, que es el fin del ciclo con el desarmado del árbol”.

- ¿Es solo algo que padecen los adultos o se puede trasladar a los más chicos también?

- Los chicos, más que nada en Navidad, con la llegada de Papá Noel y la cuestión mágica, más todo lo comercial, lo viven con más expectativas. Y, en general, con alegría. Los adultos que ya cargamos con unos años más de vida, tal vez encontramos en las fiestas instancias como la de denunciar los conflictos familiares anteriores que existen: Como que aparecen en las fiestas lugares de poder, quién manda en qué casa, qué se come, dónde, quién llega tarde, quién ayuda y quién no. Todas estas cuestiones generan conflictos que ya son preexistentes en la familia, pero en las fiestas se agravan los problemas. Aparecen muchas consultas en esta época del año sobre el estado de ánimo disparado por esta situación. Los chicos tal vez no, salvo que estén pasando por una situación de duelo, separación de los padres, que sea la primera vez que la pasan con la madre o el padre por separado, o en una casa donde nunca estuvieron. Pero a los adultos también nos afecta, quizás cargamos con algo de nostalgia y empezamos a pensar que ya no es tan lindo, que las navidades más lindas son las de la infancia. Sobre todo si ese año que cierra tuvimos algún cambio, algún duelo, alguna separación o cambio de

situación laboral, algún diagnóstico de enfermedad propio o de alguien cercano.

Dado el contexto de la llegada de las fiestas, tanto inconsciente como conscientemente, aparecen los sentimientos y los padecimientos. La Navidad se vive aún como algo más familiar, algo más íntimo, más mágico. Pero el cierre del año se vive como la fecha del balance, como el fin de algo y el empezar otra cosa. Linardi aclara: “Todo esto pasa por la intensidad con que se viven las fiestas. El 31 a la noche sentimos ganas de que se termine todo esto, fijate que hay culturas que queman muñecos como para cerrar y mandar todos los males bien lejos. Pero eso pasa a las 23.58. Ahora, tres minutos más tarde ya hay que decir ‘Feliz año nuevo’. Entonces, es todo tan rápido que, si uno piensa las fiestas son dos cenas y dos almuerzos. Pero se genera esta cuestión simbólica tan fuerte que se fue pasando culturalmente, ha pasado de generación en generación y hemos nacido con ella. Cargamos con esto históricamente, no hay persona que ante esta situación sea indiferente. Hay gente que la pasa bien y lo vive con mucho disfrute, así como hay gente que la pasa mal, hay gente que rechaza las fiestas y hay gente que, por ahí, se siente indiferente, que te dice: ‘Bueno yo me acuesto a las siete de la tarde y listo, hasta mañana no me levanto’. Pero esto también es una reacción ante las fiestas, porque vos sabés que ese día es un momento especial”.

-En épocas donde se pierde la ritualidad de todo, donde todo es cada vez más efímero, esas dos fechas parecen inamovibles.

- Las fiestas no se comparan con nada, no es un cumpleaños, no es un evento, es un momento único que se repite todos los años a lo largo de nuestras vidas. Lo especial, creo, que tiene que ver con lo simbólico de la unión familiar. En ese momento se testea la unión familiar. Yo hablo de movilidad

psicológica, se empiezan a mover cosas ahí, pero también existe la movilidad geográfica. Si vos no vivís en tu lugar natal tenés que trasladarte y a veces es lejos. Volver a determinados lugares, casas, y son los recuerdos y la gente que, ya no frecuentás tanto. Entonces, todo eso es como ese momentito que

tenemos una vez por año para encontrar algo que de otra manera sería imposible. Y se da porque un poco está empujado por lo comercial, pero también por lo afectivo, porque es ahí donde vos podés abrazar a alguien, darle un beso, desearle felicidades, no hay otro momento del año que se dé esa

oportunidad. Entonces, se toma con mucha importancia porque tiene que ver con lo histórico, nacemos ya con esto, no cambia y, si bien hoy los chicos jóvenes se sienten un poco más libres y se les permite irse antes (cosa que hace 40 años no ocurría porque tenías que quedarte en lo de tu abuela hasta el

último momento) fijate que se conserva la reunión, el momento del brindis, que es un momento muy emotivo y mucha gente le pone muchas expectativas. Y ahí hay otro tema, ¿cómo te vas a sentir en ese momento? Y todo depende de lo que te pasó ese año.

- Ante una situación de duelo, ¿conviene asistir igual si no te sentís con ganas? Hay una tendencia a invitarte porque, supuestamente, te va a hacer bien..

- Depende del caso particular. En general uno tiene que evaluar cuál es su nivel de soportar la angustia. Si vos creés que estando con los afectos te vas a sentir contenido o si vos creés que eso te va exponer a una angustia que no querés vivirla, creo que el entorno debe respetarlo, porque creo que esta cosa de: “No, vení, es un ratito, no pasa nada y te distraés”, depende de cada uno. A todos nos pasan cosas, pero cada persona hace algo con eso que nos pasa. Si la persona siente que, por sus recursos, no va a poder soportar ese momento de angustia y decide pasarla solo o sola, yo creo que hay que respetarla.

- ¿Qué puede provocar en alguien esa presión de tener que ir y estar con la familia, esa obligación que se impone?

- No solo la obligación de juntarse, sino la presión de estar feliz también. Además de juntarte, tenés que estar y ser feliz, aunque en eso momento de tu vida te haya pasado de todo. Con eso hay que ser muy cuidadosos, porque si una persona ya tiene de antes un problema psicológico, o aún peor, psiquiátrico

como depresión grave, ansiedad, angustia, ataques de pánico o situaciones crónicas, esto moviliza a todos, pero a las personas que tienen trastornos psicológicos aún más graves. Si ya vienen con una base complicada, lo sugerible es cuidarse y cuidar al otro. Si ve que alguien va a estar muy angustiado o va a desatar una angustia terrible, hay que evaluar qué es lo mejor. No hay que exponerse a un estrés más grande y sabemos que no hay fiestas sin estrés.