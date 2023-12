Fuerte crítica de la oposición: "En los últimos 8 años Mar del Plata no ejecutó obras"

Eva Ayala, concejala de AM. Foto archivo: 0223.

El cambio de mandato, aunque no sea con modificación partidaria en la conducción del gobierno, trajo nuevos cruces en la política marplatense durante las primeras sesiones del renovado Concejo Deliberante. En este caso, el punto de partida del debate fue un tema que siempre deriva en (lógicas) discusiones: la presentación del presupuesto. Desde Acción Marplatense, la concejala opositora Eva Ayala repudió el proyecto: "no pudieron o no supieron responder nada. Mucho poder pero poca gestión se ve en algunos".

En un duro comunicado, Ayala sostuvo que "Mar del Plata termina un año sin obras y se prepara para profundizar esa tendencia. En los ocho años de Cambiemos, no ejecutó obras. No las tiene planificadas y no tiene ninguna previsión para satisfacer, ni las nuevas ni las anteriores demandas de la ciudad". Además, lanzó munición pesada sobre Mauro Martinelli, Secretario de Legal, Técnica y Hacienda.

"Mar del Plata tiene un mega secretario con micro fundamentos para encarar los desafíos de la salud pública, la educación y las obras que necesitan los marplatenses", comentó sobre las funciones de Martinelli.

Puntualizando acerca de lo que preveía se iba a incluir en el proyecto del presupuesto 2024, comentó que "no sabemos cuáles son las estrategias para la cobertura de cargos de profesionales médicos generalistas, pediatras y especialidades que faltan en los centros de salud para garantizar el adecuado acceso de los marplatenses. Tampoco sabemos si se encuentra garantizado el financiamiento del sistema educativo municipal, la licitación del módulo 2 del predio de residuos, la continuidad de la obra del Arroyo del Barco o del Colector Marcos Sastre". De esa manera, se expresó Eva Ayala, avizorando su posición del lado del frente al de la conducción del gobierno de General Puyrredon.