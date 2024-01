Drogas y armas: condenas de hasta ocho años para una mujer y su hijo

Una mujer y su hijo que fueron detenidos por la Policía Federal en la casa de barrio Félix U. Camet en la que cumplían arresto domiciliario por otra causa fueron condenados a penas hasta ocho años de prisión por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

A María Magdalena Rebollo (65) y su hijo Gervacio Rebollo (47) los detuvieron el 30 de marzo de 2022 durante un allanamiento en la casa que ocupaban en el barrio Félix U.Camet. En el marco de una investigación a cargo de la fiscal Daniela Ledesma, el personal arribó al inmueble ubicado en inmediaciones de las calles Isla Joinville y Cerro Aconquija donde secuestraron cocaína, marihuana, dos balanzas de precisión, dinero en efectivo y dos celulares.

La casa estaba en el barrio Félix U. Camet. (Foto: archivo 0223).

El Juez Alfredo Deleonardis entendió que se podía atribuir a Gervacio Rebollo la tenencia del material estupefaciente a partir del propio reconocimiento y de la elocuencia de los mensajes que mantuvo con varias personas “con la clara e inocultable ultrafinalidad o ánimo de ser comercializada al menudeo a terceros, en transacciones llevadas a cabo en la propia morada”.

Para el magistrado, la tenencia del revólver calibre .22 largo marca Tiver se le debe atribuir a María Rebollo ya que estaba en la habitación que ella ocupaba de manera permanente. “En mi pieza encontraron un revólver que yo tenía. Esa arma me la dio mi hija, no tenía balas, estaba rota y me la quedé", dijo la mujer en su declaración antes de aclarar que su hijo no estaba al tanto de la existencia de la misma.

Luego de los alegatos del Ministerio Público Fiscal y de los abogados defensores María Florencia Ocampos y Marcos Bouzas, el magistrado descartó cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y valoro como atenuantes los problemas de salud de ambos imputados y el “consumo problemático de sustancias estupefacientes que sufriría el encausado”.

En cuanto a los agravantes consideró, como fuera requerido por la Fiscalía, las condenas penales firmes que registraban María Magdalena Rebollo y Gervacio Rebollo al momento del hecho materia de juzgamiento. Ambos, tras el veredicto condenatorio, fueron declarados reincidentes.

Juez Alfredo Deleonardis. (Foto: archivo 0223).

El magistrado condenó a Gervacio Rebollo en carácter de autor jurídicamente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización a la pena de cuatro años y nueve meses de prisión y absolverlo por la tenencia de arma de fuego de uso civil.

A María Magdalena Rebollo en carácter de autora jurídicamente responsable del delito de tenencia ilegal de arma de uso civil la condenaron a un año de prisión, aunque en virtud de la condena previa se le impuso una pena única de ocho de prisión.