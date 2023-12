Organizaciones sociales reclaman frente al Municipio por "una Navidad sin hambre"

Con una marcha por la avenida Luro que incluye una concentración frente al Palacio Municipal, integrantes del movimiento Libres del Sur llevan adelante una jornada de visiblización para solicitarle al gobierno de Guillermo Montenegro un incremento en el monto de la Tarjeta Alimentaria que, aseguran no se actualiza desde diciembre de 2019.

"Nos encontramos en una medida de protesta, de visibilización, de reclamo y de intentar también pedirle al municipio de General Pueyrredon que no se lave las manos con la asistencia alimentaria municipal, porque el programa municipal de alimentos, la conocida tarjeta celeste de la municipalidad, en lo que va de su gestión no se ha actualizado. Es decir, en noviembre de 2019 fue la última actualización a 876 pesos, cuando el salario mínimo vital y móvil rondaba los 15 mil pesos, hoy el salario mínimo vital y móvil está llegando ya a los 200 mil pesos", detalló a 0223 Gustavo Vigil, referente del Movimiento.

En esta línea, explicó que "entendemos que la actualización de esa tarjeta municipal de alimentos tiene que estar por encima de los 10 mil pesos, que a su vez sigue siendo insuficiente. Pero hoy no llega a mil. Hoy no llega a mil, porque hoy está en 876 pesos. Esos 876 pesos no logra abastecer ni de un kilo de pan a la familia para un mes", sostuvo.

"Lamentablemente esa situación es preocupante, porque hay una decisión política de no llevar adelante la actualización de esa tarjeta, de no tener una política alimentaria clara, concisa, y que le permita a miles de familias poder llevar adelante su vida cotidiana. Porque vemos los datos que vienen de Nación, de una inflación galopante en este año, una indigencia que crece día a día, la pobreza que crece también, una actualización del salario mínimo vital y móvil por debajo de la inflación, y efectivamente el municipio de General Pueyrredón no se hace cargo, no se hace cargo de su población que hoy por hoy no puede comer. Entonces es una situación realmente alarmante", indicó.

Consultado sobre si hubo respuestas desde el Municipio a sus inquietudes, Vigil aseguró que "desde la Municipalidad hay falta de interés", dijo categóricamente, al tiempo que explicó que "la respuesta que hemos tenido de la Secretaría de Desarrollo Social, con Vilma (Baragiola,) lo hemos charlado incansablemente, hicimos hace unos meses atrás una jornada también en la sede Calidad de Vida de Teodoro Bronzini, donde nos planteaban que estaba la intención. El proyecto que ellos habían armado estaba en Hacienda y sigue en Hacienda, y bueno, de ahí no se mueve", reveló.

"Es una situación realmente preocupante porque en Mar del Plata, los barrios populares, lejos de estar un poco mejor, están cada vez peor, están cada vez más en el abandono. Por lo tanto, las familias hoy no cuentan para comer, y hoy puntualmente estamos pidiendo también la cuestión de la canasta navideña. La canasta navideña, hoy por hoy salen los datos de las distintas encuestadoras que plantean que ha tenido un aumento superior al 150%, y el salario no ha ido en ese sentido", cerró.