Denuncian recortes en el profesorado de Educación Especial del Instituto N°19: peligra el futuro de 50 docentes

La comunidad educativa del Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N°19 realizó una ruidosa protesta este martes al mediodía en las puertas del establecimiento para denunciar recortes en la oferta del profesorado de Educación Especial, lo que pone en riesgo el futuro laboral de casi 50 trabajadores de la educación.

Marta Bari, jefa de área y docente, explicó en declaraciones a 0223 que las autoridades del establecimiento ubicado en Almafuerte 565 tomaron la decisión de cerrar el turno tarde del primer año de la carrera, que sólo se dicta en Mar del Plata dentro de la región, para abrir el profesorado de Física. Esta situación afecta a 24 estudiantes y casi medio centenar de docentes que no vislumbran marcha atrás en la resolución.

"Las profesoras de Educación Especial son las únicas que trabajan con los chicos que tienen alguna dificultad pedagógica, alguna discapacidad, preparándolos para poder incluirlos en las escuelas convencionales", explicó Marta sobre la importancia de este profesorado en la sociedad.

Por su parte, Liliana Tudesco, otra de las docentes convocadas, confió que los trabajadores de la educación que dictan Educación Especial tienen una "preparación de excelencia" y "amplia salida laboral" en el ámbito educativo como también en la sanidad.

El Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N°19 está aubicado en Almafuerte 565. Foto: 0223.

Docentes y estudiantes reclamaron por el cierre del turno tarde del profesorado de Educación Especial en el Instituto N°19. Foto: 0223.

"Nuestras chicas atraviesan todos los niveles. Trabajan con niños, adolescentes y adultos y codo a codo con profesores de escuelas secundarias, maestras de primaria y con maestras de Educación Especial, indicándoles cómo se tienen que hacer las configuraciones de apoyo para que las personas con discapacidad puedan avanzar en sus estudios", destacó.

"Se abre otra carrera que tiene el mismo diseño curricular que Biología. O sea que se cierran puestos de trabajo y no se vuelven a abrir. Ahí esta la preocupación de los docentes. Muy pocos somos titulares. A mí me reubican pero al resto de mis colegas, no", completó la trabajadora.