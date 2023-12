El bizarro video que publicó Flor Vigna para anunciar el lanzamiento de su próxima canción

La actiz, bailarina y ahora cantante Flor Vigna volvió a hacerse viral tras compartir un video promocional para su próxima canción. Para algunos usuarios el video es algo bizarro, pero el punto de la artista era promocionar su canción haciendo frente a los haters y a la crítica: "Un besito a los haters. PERDÓNAME este miércoles 20 hs", escribió.

Con un pantalón camuflado, corpiño rojo, lentes y un tapado de leopardo, la artista comenzó el video con un anuncio: "Tengo una gran noticia". Luego, con un cambio de vestuario y creando otros personajes, hizo las mismas preguntas que le suele hacer la prensa a modo de sátira: "¿Estás embarazada?", "¿Es otro video hot con Luciano Castro?". Ante esto respondió que no y finalmente reveló que se trataba de un nuevo tema.

El video se volvió viral rápidamente y varios usuarios comentaron acerca de la artista: "¿En qué momento Flor Vigna entró en este delirio místico?", "Alguien que le diga que esto ya es un montón", "Alguien que le diga que no es por ahí", "Quiero un botón de desver".

Hace más o menos un mes, la artista compartió un video subido de tono con Luciano Castro accidentalmente. Si bien borró el material inmediatamente, este quedó circulando por las redes y la cantante fue criticada por publicarlo. Ante esta situación, la bailarina decidió dar detalles y explicar lo sucedido.

“Fue todo antes de este show, estaba muy nerviosa. Luchito estaba de gira y yo moría de amor, lo extrañaba mucho y quise subir un video nuestro y cortarle la parte que no iba, no se por que por error se subió solo esa parte al final. Cuando terminé el show y me di cuenta me quería matar y lo borré al toque, pero ya lo habían agarrado de todos lados”.

Por último, la artista aprovechó el nuevo video para referirse a su relación con Luciano Castro y criticó a la gente que cotinúa vincualndola con su ex, Nico Occhiato: ¿Lo vas a “hacer mierda a Nico”? preguntó en el post, ante lo que expresó: “Claro que no, Nico es amigo” ¿Entonces se separó de Castro?", fue la última. "No te metas con Castro, es el amor de mi vida".