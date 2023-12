Salieron del boliche y rompieron un local de tablas de surf

En el barrio está alerta por los desmanes que acarrea la actividad nocturna. En este caso, el local de Bird Band en Almafuerte 341 sufrió la vandalización del comercio. "Estábamos durmiendo y sentimos un ruido. Patearon la cortina, normal. Pero esta vez me rompieron la vidriera. Los vidrios cayeron sobre las tablas y se rompieron un par que ya no las podés vender como nuevas. También rompieron otros locales. Esta situación la solemos sufrir en las madrugadas de los fines de semana. Perdí todo un día reparando y tuve que hacer unos barrales para reforzar la vidriera para que no me vuelva a pasar", le contó a este medio Pepe Gil, responsable de la firma.

Sobre la cantidad de dinero perdido por esta situación, Gil dijo que calcula "más o menos 280 mil pesos" entre productos y arreglos. "Si bien antes con los bares de Alem era peor y por esta misma calle pasa la policía, te patean el local, tocan timbre y hasta robaron a mano armada", agregó el comerciante.

Por último, lamentó los daños en la vía pública que perjudican, entre otros, a los surfistas. "Nos cuesta bajar con comodidad, descalzos, a surfear porque las veredas están llenas de vidrios", finalizó Pepe Gil, portador de un apellido histórico para el deporte de Mar del Plata.