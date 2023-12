Con famosos invitados y gran expectativa se realizó la avant premier de "Elijo Creer"

Este jueves 7 de diciembre se estrena "Elijo Creer", la película que narra la trayectoria de la Selección Argentina hacia el título más esperado: Campeones del mundo. Con la narración de Ricardo Darín e imágenes inéditas de los jugadores, "Elijo Creer" genera gran expectativa y algunos famosos argentinos ya pudieron verla en la avant premier.

Figuras del espectáculo y del fútbol como Benjamín Agüero, Claudia Villafañe, Grego Rossello, Nati Jota, Diego Iglesias, Eial Moldavsky, Nancy Pazos, estuvieron presentes en el evento de presentación de la película oficial de la selección campeona del mundo.

También participaron Julián Lucero, Paola Juárez, Ariel Rodríguez, Nacho Castañares, Priscila Cripo, Luciana Rubinska, Felipe Colombo, Lola Del Carril, Luz Gaggi, Hecatombe, Daniel Pacheco, Érica Fontana, y Jazmín Rodríguez Duca, entre otros.

La película fue presentada en las salas del complejo Atlas Caballito por el productor Gonzalo Arias. Por su parte, Ricardo Darín no pudo asistir pero dejó un mesaje para los directores y los presentes en la premier.

En diálogo con el medio Teleshow, Ricardo Darín explicó que al principio pensó un poco acerca de la propuesta: "era difícil decir que no, expuse lo que yo creía que iban a ser unos inconvenientes, les conté que me iba de gira pero ellos son geniales: me dijeron que querían que fuera yo, que iban a buscar la manera, que irían a dónde esté y nos pusimos a trabajar”.

Por otro lado, el director de la película explicó de dónde nació la idea: "Como hinchas, estábamos muy conmovidos porque se formó un grupo que tiene unos valores que nos representa. Este proyecto nació con el título de la Copa América en Brasil y continuó hasta la llegada a Qatar", detalló.

"Algunos me decían que estaba loco, porque tenía que renovar los votos de exclusividad antes de saber los resultados y Argentina no ganaba el Mundial desde 1986. Fue un sorteo de lotería, que estaba dispuesto a apostar por este plantel. Y tuvimos la fantástica suerte que nos regalaron esta enorme satisfacción que tanto necesitábamos”, describió.