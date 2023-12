Gérard Depardieu otra vez denunciado por Abuso sexual

El reconocido actor francés Gérard Depardieu, que ya es investigado desde 2020 por un caso de una presunta violación, sumó una nueva denuncia por agresión sexual por parte de la actriz Hélène Darras por un hecho que se remonta a 2007 durante el rodaje de la película "Disco".

Según informó la agencia Europa Press de acuerdo con el reporte del portal digital France Info, la denuncia fue presentada ante la policía en París en septiembre pasado luego de que Darras colaborara con una investigación periodística del diario Mediapart, que en abril último ventilara el testimonio de 13 mujeres que acusaron a Depardieu por violencia sexual durante los rodajes de 11 películas estrenadas entre 2004 y 2022.

La denuncia de Darras asegura que durante la grabación de "Disco", de Fabien Onteniente y en la que la actriz tenía un pequeño rol secundario, el comportamiento de Depardieu fue "ingobernable" y detalla que le propuso ir a su camarín, que ella se negó y que el actor continuó "manoseándola".

"Gérard Depardieu es el rey del set. Me miraba como si fuera un trozo de carne y me agarraba por la cintura, me tocaba la cadera y las nalgas. Una vez me dijo sin rodeos: '¿Querés subir a mi camarín?' Le dije que no, pero eso no cambió el hecho de que entre toma y toma siguiera manoseándome", relató.

La actriz indicó que no denunció antes lo sucedido porque no quería que la pusieran en la "lista negra" a los 26 años, pero que sufrió graves consecuencias emocionales y psicológicas por todo lo que pasó.

Darras no había hecho hasta ahora la denuncia formal, pero había aportado su testimonio a la policía para apoyar el de Charlotte Arnould, que acusó en diciembre de 2020 al actor de haberla violado en una mansión.

Esta nueva denuncia llega después de los 13 testimonios de mujeres que acusaron en la investigación periodística de Mediapart en abril. Desde entonces el actor negó cualquier comportamiento penalmente reprobable.