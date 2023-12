Scaloni se cruzó con Tapia y seguirá, al menos, hasta la Copa América

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, quien había puesto en duda su continuidad en el cargo después del partido de Eliminatorias con Brasil en el estadio Maracaná, se reunió en Miami con el presidente de AFA, Claudio Tapia, en la previa del sorteo de la Copa América de Estados Unidos 2024 y por lo menos hasta entonces el técnico seguirá al frente del equipo nacional.



Esos dichos de Scaloni de 16 días atrás mencionando que quería "pensar en el futuro" y poniendo en tela de juicio su continuidad, abrieron interrogantes nunca respondidos sobre las razones de esa advertencia, y que de hecho se filtraron a través de averiguaciones periodísticas, pero no de revelaciones de los propios protagonistas.



Por eso la incertidumbre fue creciendo conforme transcurrieron los días, ya que si es cierto que "el que calla, otorga", que ni Scaloni ni Tapia hayan dicho nunca "esta boca es mía" para tratar de atemperar las secuelas de las declaraciones del entrenador eran una manera de confirmar que el descontento del técnico campeón del mundo era grande.



Y si bien ahora hubo un encuentro que no superó el cuarto de hora, ya que Scaloni llegó a Miami apenas cinco horas antes del comienzo del sorteo de la Copa América, dejando de lado las especulaciones sobre una cena que iban a compartir anoche en un hotel de la ciudad, no hay precisiones sobre lo que el técnico quiere cambiar, más allá de su argumento de que "la vara está muy alta y es difícil mantenerla allí".