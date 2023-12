Técnico que debuta gana: Peñarol cortó la racha negativa

Era difícil que se vean tantos cambios en el primer partido y con apenas un par de entrenamientos en las espaldas, pero se vieron. Porque Hernán Laginestra apostó a la lógica, cada uno hizo lo que tenía que hacer, se armó un equipo alrededor de su principal figura (Al Thornton) y Peñarol fluyó de manera más natural y derrotó a Riachuelo de La Rioja por un cómodo 87 a 74, por la Liga Nacional.

Algo tan sencillo como el orden, puede cambiar drásticamente el funcionamiento de un equipo. Si a eso le agregamos que los jugadores individualmente también encuentran su rol, todo es más fácil. Y el "milrayitas" fue eso en el primer cuarto ante un rival que no encontró el juego, que fue sorprendido y que no pudo estar nunca cómodo en el desarrollo (20-14). En el segundo, mejoró la visita, pero no lo suficiente como para sacar de eje a un Peñarol muy seguro y que siguió el libreto al pie de la letra. La pintura fue lo mejor de Riachuelo, mientras que el local lastimó en las manos de sus extranjeros.

Lo más rescatable de Peñarol es que nunca bajó la guardia. Un defecto en lo que iba de la temporada, era que cuando le encontraban la vuelta, se secaba, se apresuraba y se entregaba mansamente a la derrota. Hoy, aún cuando Riachuelo empujaba e intentaba reaccionar, siempre mantuvo sus convicciones y no le dio lugar para la recuperación. Con poco tiempo por delante, fue inteligente y la visita, obligada, se apresuró buscó puntos rápidos o lejanos que no llegaron y, con tranquilidad y seguridad de lo que estaba haciendo, el equipo de Laginestra hizo lo que el DT propuso, acomodó las piezas y volvió al triunfo, el primero ante su gente en una temporada que empezó de nuevo.