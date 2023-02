Alvarado busca recuperar puntos en su visita a Flandria

El debut de Alvarado en la Primera Nacional dejó algunas cosas interesantes y muchas otras para corregir. Seguramente, si hubiera podido abrir el marcador la historia ante San Martín de San Juan hubiera sido distinta y, quizá, si el rival no se quedaba con 10 tan temprano en el complemento, habría tenido espacios que nunca aparecieron y lo llevaron a dejar una pobre imagen en el segundo tiempo. Por eso, es importante lo que se verá este sábado desde las 17, cuando visite a Flandria por la segunda jornada de la Zona A.

Lo que no puede pasar, es que otra vez sea figura el arquero Juan Manuel Lungarzo. El medio no dio equilibrio, la defensa no mostró garantías y de mitad para arriba se insinuó más de lo que se concretó. Entonces, no sería raro que César Vigegani ajuste en el medio, que Bellocq acompañe a Vitale en el eje y José Luis Fernández se pare más adelante para intentar asistir a los delanteros. Si así fuera, Sebastián Ramírez podría dejar el lugar en el once inicial. El resto, serían los mismos, más allá de contar en la delegación con Nicolás Ortiz, que no estuvo en el debut por lesión. El que no estará es Mauro Albertengo, el flamante centrodelantero que se incorporó recientemente y se quedó trabajando en Mar del Plata.

Del lado de Flandria, el experimentado Felipe De La Riva tiene un plantel casi nuevo y buscará no penar con el descenso como la temporada pasada. Será el estreno en la temporada, ya que el "canario" tuvo fecha libre en el debut.