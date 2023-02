Defensa y Justicia se quedó con el invicto del Newell´s de Heinze

Defensa y Justicia le ganó por 1 a 0 a Newell´s en el estadio Norberto Tomaghello por la tercera fecha de la Liga Profesional, el único gol del partido fue de Kevin Gutiérrez para el Halcón. Con este triunfo, el "Halcón" suma su segunda victoria consecutiva y queda momentáneamente entre las primeras posiciones con 6 puntos y la "lepra" queda con 4 puntos y sin invicto.

En la parte inicial, los dirigidos por Heinze mostraron un juego más ordenado, creando las primeras jugadas con un gran Unsain, pero la falta de eficacia fueron los motivos por los que no llegó la apertura del marcador. Los centros de los laterales leprosos complicaban a un Defensa, pero ese dominio fue desapareciendo con el correr de los minutos, aunque el Halcón nunca llegó a generar ocasiones claras. Cuando Hoyos siquiera había tocado la pelota en lo que iba del partido, llegó la jugada que rompió el empate: Gutiérrez se hizo cargo de un tiro libre cercano al área y la puso contra el palo poniendo el 1 a 0.

Luego de eso el partido se hizo muy parejo pero fue el Halcón el que empezó a dominar más la pelota y se adueñó del juego, por lo que el responsable de que la Lepra no se vaya al entretiempo con un gol y no con dos, fue su arquero Hoyos. En el complemento, ninguno de los dos equipos pudo romper la monotonía del compromiso y no crearon reales chances de peligro para modificar el marcador. Negocio para Defensa que se quedó con la victoria y se puso a un punto de Belgrano, hoy líder con 7.